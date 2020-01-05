التشكيلة المتوقعة لمباراة الزمالك ضد طنطا اليوم في الدوري المصري

يواجه نادي الزمالك نظيره طنطا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري المصري، والمقررة إقامتها على ستاد غزل المحلة.

الزمالك يخوض المباراة محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 10 مواجهات حقق الفوز خلالها في 5 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وهزم في مباراتين، بينما سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكه 7 أهداف.

فيما يحتل فريق طنطا المركز الرابع عشر بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 11 مواجهة حقق خلالها الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 7 لقاءات وهزم في 3 مباريات، بينما سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدفا.

ولن يتواجد مع الزمالك كل من محمد أبوجبل ومحمود علاء ومحمود حمدي ”الونش“ ومحمد عبدالشافي ومصطفى محمد، بجانب طارق حامد وفرجاني ساسي للإيقاف، واستمرار استبعاد حازم إمام ومحمود عبدالرازق ”شيكابالا“.

وشهدت قائمة الزمالك عودة الثنائي مصطفى فتحي وعبدالله جمعة، بجانب تصعيد عدد من اللاعبين الشباب.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام طنطا:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عبدالله جمعة – محمد عبدالسلام – محمد عبدالغني – أحمد عيد.

خط الوسط: أحمد سيد ”زيزو“ – محمد حسن – كريم بامبو – يوسف إبراهيم ”أوباما“ – محمد أوناجم.

خط الهجوم: عمر السعيد.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناتي ”تايم سبورت“ و“أون سبورت“.