موجز أخبار الأهلي والزمالك: فرجاني ساسي يثير الجدل.. وحقيقة انضمام مهاجم الصفاقسي للقلعة الحمراء

عاد اللاعب التونسي فرجاني ساسي نجم وسط فريق الزمالك إلى صدارة المشهد في الأوساط الكروية المصرية بعدما أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بينما ترددت أنباء حول وجود صفقة تبادلية بين ناديي الأهلي والصفاقسي التونسي.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي، والزمالك، اليوم الجمعة 3 يناير 2020:

فرجاني ساسي يثير الجدل

أثار اللاعب التونسي فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك عاصفة من الجدل الواسع حول مستقبله مع الفريق الأبيض بعد أن سافر إلى بلاده عقب الحصول على موافقة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بداعي إيقافه وغيابه عن لقاء طنطا بالدوري.

وألغى ساسي متابعة الحساب الرسمي لنادي الزمالك، كما تابع الحساب الرسمي لنادي الأهلي السعودي ما أثار الجدل الواسع حول انتقاله للفريق في الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة في ظل أزمة المستحقات المالية للفريق.

من جانبه، قال أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك لـ“إرم نيوز“ إن البعض يختلق الأزمات في وجه نادي الزمالك، موضحًا أن ساسي مستمر مع الفريق ولا توجد أي نية للاستغناء عنه في الشتاء.

وأعلن نادي الزمالك تجديد عقد الثنائي الصاعد حسين فيصل، وأحمد عيد، لمدة 4 أعوام مقبلة ورفع قيمة الراتب السنوي بعد تصعيدهما للفريق الأول، كما استأنف الفريق الأبيض تدريباته دون راحة استعدادًا لمواجهة طنطا، بعد غدٍ الأحدٍ، في الجولة الثانية للدوري وحصلت المجموعة التي خاضت مباراة أسوان، أمس السبت، في الدوري بهدفين على تدريبات استشفائية.

حقيقة انضمام مهاجم الصفاقسي للأهلي

ترددت أنباء حول تفاوض النادي الأهلي لضم فراس شواط مهاجم فريق الصفاقسي التونسي في شهر يناير الجاري، ولكن شواط أكد خلال تصريحات صحفية أنه لا توجد أي مفاوضات للرحيل للنادي الأهلي، بينما أعلن نادي الصفاقسي رغبته بضم الأنجولي جيرالدو دا كوستا صانع ألعاب الفريق الأحمر.

وأعلن النادي الأهلي السفر إلى زيمبابوي، يوم الأربعاء المقبل، دون طائرة خاصة وتسبق البعثة الثنائي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، كما خاض الفريق تدريباته استعدادًا لمواجهة إف سي مصر، بعد غدٍ الأحد، في الدوري.

وأصبح حسين الشحات صانع ألعاب الفريق مهددًا بالغياب بقوة عن لقاء إف سي مصر لعدم خوضه التدريبات واستمرار شكواه من الآلام العضلية، بينما تأكدت جاهزية النيجيري جونيور أجاي مهاجم الفريق لخوض المباراة المقبلة.

ثورة الأندية تتواصل ضد الحكام

تواصلت ثورة أندية الدوري الممتاز ضد الحكام بعد الأخطاء التحكيمية التي شهدتها الجولة الحادية عشرة للبطولة.

وأعلن نادي الاتحاد السكندري الدعوة لعقد اجتماع طارئ للأندية للمطالبة بوضع حد للأخطاء التحكيمية الفادحة، كما أن نادي سموحة أصدر بيانًا رسميًا أعلن خلاله تضامنه مع الاتحاد ومطالبته بثورة تصحيح لأخطاء الحكام.

وطالبت عدة أندية على رأسها: الزمالك، والإسماعيلي، والاتحاد، وسموحة، باستقدام حكام أجانب لمباريات الدوري، بينما طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بتطبيق تقنية الفيديو في الدوري.

وأكد عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المؤقت أن ضيق الوقت المتاح أمام اللجنة، وكثرة الملفات المفتوحة أمامها، لم يؤديا إلى النيل من عزيمة اللجنة على المضي قدمًا في كل منها غير عابئة بكون الانتهاء من هذه الملفات سيكون في عمر اللجنة أو مستقبلًا مع أي إدارة تتولى شؤون الاتحاد.

وأوضح الجنايني في بيان رسمي أن موضوع VAR اتبعت فيه اللجنة كافة الإجراءات القانونية لمواجهة كل تفاصيله حتى هذه المدة (3 سنوات ونصف السنة) التي تتجاوز عمر اللجنة الخماسية وفي انتظار موافقة الجهات المعنية ووزارة الشباب والرياضة، لتجاوز أي عقبات قانونية في هذا الصدد.

وأضاف:“اخترنا في هذا المشروع سبيل التأجير التمويلي ينتهي بالبيع والذي يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة في نهاية مدة التنفيذ (3 سنوات ونصف السنة) ليكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكا خالصًا لاتحاد الكرة، مما يعظم الأصول الثابتة للاتحاد ويكفل للكرة المصرية نقلة نوعية تاريخية وضمانة حقيقية للارتقاء بها“.

وأشار إلى أن المشاكل الكثيرة التي واجهت المسابقات المصرية بسبب التحكيم وأهمية الارتقاء بكافة عناصر اللعبة كان أحد الأسباب الرئيسة لإصرارنا على المضي في موضوع VAR رغم ثقتنا في التحكيم المصري الذي يعتريه بعض المشاكل، وهي مشاكل تعترض التحكيم على مستوى العالم، ولم تقصر لجنة الحكام المصرية في العمل على تلاشيها بتكثيف العمل على تطوير المنظومة والارتقاء بعناصرها دون التهاون في التعامل مع بعض الأخطاء التحكيمية ومواجهتها حتى دون إعلان، إلا أن لجنة الحكام مع المسؤولين عن إدارة الاتحاد لم ولن يسمحا بعدم مواجهة هذه الأخطاء.

الإسماعيلي وبيراميدز يعلنان الطوارئ

أعلن ناديا الإسماعيلي وبيراميدز الطوارئ قبل مباراة الفريقين، يوم الثلاثاء المقبل بالدوري، وأكد الإسماعيلي غياب اللاعب العراقي همام طارق عن لقاء بيراميدز بسبب إصابته بإجهاد عضلي.

ويجهز نادي بيراميدز لاعبه محمد فاروق صانع ألعاب الفريق بعد إصابته في أنسجة الركبة، ورفض المدرب الكرواتي أنتي شاشيتش المدير الفني توقيع عقوبات مالية ضد لاعبي الفريق.