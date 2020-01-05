التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد إف سي مصر اليوم في الدوري المصري

يصطدم الناي الأهلي بنظيره إف سي مصر، مساء اليوم الأحد، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ12.

الأهلي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بالعلامة الكاملة برصيد 27 نقطة، ويتواجد إف سي مصر في المركز الحادي عشر، برصيد 11 نقطة.

الاهلي -الذي يحتل قمة المسابقة- يعد الأكثر تسجيلا للأهداف بعدما زار شباك منافسيه 25 مرة هذا الموسم في 9 مباريات فقط واستقبلت شباكه هدفا وحيدا، فيما سجل فريق مصر 7 أهداف واستقبلت شباكه 12 هدفا.

وأوضحت التدريبات الختامية للنادي الأهلي، ملامح التشكيل المتوقع الذي قد يبدأ به السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأحمر، مباراته أمام إف سي مصر.

تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول رامي ربيعة أيمن أشرف أحمد فتحي.

خط الوسط: عمرو السولية أليو ديانغ محمد مجدي أفشة أحمد الشيخ جونيور أجايي.

خط الهجوم : وليد أزارو.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناتي ”تايم سبورت“ و“أون سبورت“.