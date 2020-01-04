موقف رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي المصري من تدريب منتخب غانا

استفسرت لجنة التخطيط في النادي الأهلي المصري، من رينيه فايلر المدير الفني السويسري للفريق الأول لكرة القدم، عن موقفه من الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية عن دخوله ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب منتخب غانا، خلال الفترة المقبلة، وموقفه النهائي في حالة وصول عرض رسمي.

وكان موقع ”فوتي بول نيوز“ البلجيكي قد أكد وجود فايلر ضمن قائمة المدربين المرشحين لتولي تدريب منتخب غانا خلال الفترة المقبلة بعد أن نجح في قيادة الأهلي المصري منذ توليه في سبتمبر الماضي في تصدر قمة الدوري برصيد 27 نقطة من 9 مباريات محققا العلامة الكاملة وتلقت شباك الفريق هدفا واحدا فقط، وتأهل لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر اتحاد غانا إقالة كويسي أبياه، الذي كان قد تولى تدريب منتخب غانا العام 2017، بعدما خاض تجربتين من قبل مع المنتخب ذاته في عامي 2012، 2014، وفشل المنتخب الغاني في التأهل لكأس العالم في النسخة الأخيرة في روسي، تحت قيادة أبياه، كما خرج من الدور الثاني لكأس الأمم الأفريقية العام الماضي في أسوأ مشاركة لها منذ 2006.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات لشبكة ”إرم نيوز“: “ لجنة التخطيط بالأهلي تواصلت مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق، للاستفسار عن موقفه من الاستمرار أو الرحيل في حالة تلقيه عرضا رسميا من الاتحاد الغاني، خاصة بعد دخول اسمه ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب منتخب النجوم السوداء“.

وأضاف المصدر أن ”رينيه فايلر أبلغ لجنة التخطيط بأنه متمسك باستكمال تعاقده مع القلعة الحمراء حتى نهاية تعاقده في نهاية الموسم الحالي، وأبلغ لجنة التخطيط برفضه أي عرض سيصله خلال فترة تعاقده مع النادي سواء كانت تلك العروض من أفريقيا أو أوروبا أو أندية خليجية، خاصة أنه يشعر بالراحة في صفوف النادي ويجد دعما كبيرا من الإدارة وتم منحه صلاحيات كاملة.

وتابع المصدر أن ”فايلر أبلغ الإدارة أن لديه هدفا ولن يرحل عن النادي قبل تحقيقه وهو الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا الغائبة عن دولاب بطولات النادي منذ 2013، والتأهل لبطولة كأس العالم للأندية، كما أن لديه استعدادا كاملا لتجديد تعاقده مع النادي لمدة موسم آخر في حالة وجود رغبة لدى إدارة النادي في هذا الأمر“.

ومن جانب آخر تأكد غياب حسين الشحات عن صفوف الأهلي في لقاء إف سي مصر غدا في بطولة الدوري العام بسبب عدم اكتمال شفائه من الإصابة حيث اشتكى من آلام في العضلة الضامة، وفضل الجهاز الفني عدم المجازفة ومنحه الوقت الكافي للتعافي من الإصابة وتجهيزه للمرحلة المقبلة والتي يخوض خلالها الفريق مباراة بلاتينيوم في زيمبابوي يوم 11 يناير الجاري في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويخضع الشحات، لبرنامج يتضمن مشاركته في جزء من مران الفريق، إلى جانب التدريبات التأهيلية المنفردة، وبات اللاعب خارج حسابات الجهاز الفني للمشاركة في المباراة خوفا من تجدد الإصابة وغيابه فترة أطول.

الفوز العاشر

وسيكون الأهلي مرشحا لتحقيق فوزه العاشر على التوالي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم حين يواجه نادي مصر الوافد الجديد بالمسابقة غدا الأحد.

ويحتل الأهلي الصدارة بعلامة نجاح مثالية برصيد 27 نقطة من 9 مباريات بينما جمع نادي مصر 11 نقطة من 11 مباراة ويحتل المركز 13 وقد تطيح به الهزيمة إلى منطقة الهبوط.

لكن نادي مصر متمسك ببصيص الأمل في تحقيق مفاجأة كما فعل أمام الزمالك بعد أن فرض عليه التعادل 1/1 في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وقال عبدالناصر محمد مدرب نادي مصر لرويترز: ”أتمنى أن أحقق أمام الأهلي ما حققه فريقي أمام الزمالك ولدي ثقة في أن اللاعبين لن يدخروا أي جهد“.

لكنه شدد على امتلاك الأهلي ”دفاعا ممتازا“ بعد أن استقبل هدفا واحدا في الدوري هذا الموسم.

وسيستعيد الأهلي جهود المهاجم النيجيري جونيور أجايي بعد تعافيه والمدافع أيمن أشرف بعد انتهاء إيقافه بينما يغيب صانع اللعب حسين الشحات بسبب إجهاد عضلي.

واستعاد الزمالك، صاحب المركز الرابع برصيد 18 نقطة، انتصاراته بالتغلب على أسوان 2/0 يوم الخميس لكنه فقد اثنين من أبرز لاعبيه الأساسيين قبل مواجهة طنطا غدا الأحد.

الزمالك ضد طنطا

وتعرض طارق حامد لاعب وسط منتخب مصر للطرد أمام أسوان كما نال التونسي فرجاني ساسي بطاقة صفراء ستحرمه من لقاء الغد أمام طنطا الذي حقق فوزا وحيدا هذا الموسم.

ومن المتوقع عودة القائد محمود عبدالرازق (شيكابالا) والظهيرين عبدالله جمعة وحازم إمام لتشكيلة الزمالك بعد التعافي من الإصابات.

وأمام المقاولون العرب فرصة لتعزيز موقعه في المركز الثاني عندما يواجه مصر للمقاصة القابع في مراكز الهبوط غدا الأحد.

وفاز المقاولون على مطارده الاتحاد السكندري في المباراة السابقة ليوسع الفارق بينهما إلى 5 نقاط بينما يبتعد بنقطتين خلف الأهلي الذي تتبقى له مباراتان.

وقال عماد النحاس مدرب المقاولون لرويترز: ”هدفنا محدد منذ بداية الموسم.. نريد أن نكون ضمن المربع الذهبي لنعود للمسابقات الأفريقية والعربية“.

وتتضمن الجولة مواجهة قوية بين الإسماعيلي وبيراميدز المتعثرين هذا الموسم وأخرى بين المصري البورسعيدي والإنتاج الحربي‭ ‬يوم الثلاثاء.