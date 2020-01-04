اتحاد الكرة المصري يصدم النادي الأهلي بشأن قيد كهربا رغم وصول البطاقة الدولية

تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، صدمة، بشأن قيد صفقة الفريق الجديدة، محمود عبدالمنعم ”كهربا“، المنضم حديثًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من نادي آفيس البرتغالي.

وأعلن الأهلي في وقت سابق عن وصول البطاقة الدولية لكهربا، ومن هنا يحق له المشاركة مع الأهلي، وفقا لما نشره الموقع الرسمي للنادي.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، لـ“إرم نيوز“، أن اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، رفضت قيد كهربا قبل سداد مسؤولي القلعة الحمراء، الديون المتراكمة على النادي لدى الجبلاية.

وأوضح المصدر: ”الأهلي مديون لاتحاد الكرة بما يقرب من 8 ملايين جنيه، عبارة عن رسوم توثيق عقود لاعبين وعقوبات لم تُسدد بعد“.

وأضاف: ”اتحاد الكرة أعلن رفضه قيد الصفقات الجديدة لأي ناد، عليه ديون لدى الجبلاية، ما يعني أن الأمر لا يقتصر على الأهلي فقط، بل جميع الأندية التي عليها ديون متراكمة“.

وأردف: ”اتحاد الكرة وضع الأهلي في موقف محرج، خاصة أن اللاعب انضم لقائمة مباراة إف سي مصر المقرر خوضها اليوم الأحد، وأعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة عن وصول البطاقة الدولية للمهاجم الدولي وقيده في اتحاد الكرة“.

واستطرد: ”من المقرر أن يتواصل مسؤولو الأهلي مع أعضاء اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة، للتوصل إلى اتفاق بشأن الديون المتراكمة على النادي، حتى يتم السماح بقيد كهربا والاستفادة من خدماته بداية من مباراة إف سي مصر في الدوري الممتاز“.

وظهر كهربا لأول مرة في قائمة الأهلي بعد انضمامه للفريق قبل أسابيع بعد رحيله عن نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، الذي انضم له دون موافقة الزمالك.

ويلعب الأهلي أمام نادي مصر في السابعة والنصف مساءً يوم الأحد في الجولة الـ 12 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري بعلامة نجاح مثالية برصيد 27 نقطة من 9 مباريات، بينما جمع نادي مصر 11 نقطة من 11 مباراة ويحتل المركز 13 وقد تطيح به الهزيمة إلى منطقة الهبوط.

وسيكون الأهلي مرشحًا لتحقيق فوزه العاشر على التوالي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم حين يواجه نادي مصر الوافد الجديد بالمسابقة اليوم الأحد.

وسيستعيد الأهلي جهود المهاجم النيجيري جونيور أجايي بعد تعافيه والمدافع أيمن أشرف بعد انتهاء إيقافه بينما يغيب صانع اللعب حسين الشحات بسبب إجهاد عضلي.

بينما تأكد غياب حسين الشحات عن صفوف الأهلي في لقاء إف سي مصر بسبب عدم اكتمال شفائه من الإصابة حيث اشتكى من آلام في العضلة الضامة، وفضل الجهاز الفني عدم المجازفة ومنحه الوقت الكافي للتعافي من الإصابة وتجهيزه للمرحلة المقبلة والتي يخوض خلالها الفريق مباراة بلاتينيوم في زيمبابوي يوم 11 يناير الجاري في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.