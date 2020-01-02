نادي الزمالك يصعد للمركز الرابع بترتيب جدول الدوري المصري بفوز مثير على أسوان (فيديو)

صعد نادي الزمالك إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، عقب نجاحه في الفوز على أسوان بثنائية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 11 لمسابقة الدوري العام.

تقدم مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك بهدف في شباك نظيره أسوان، في الدقيقة 42.

وأحرز مصطفى هدفا رائعا بعد استلامه لبينية طارق حامد وسدد الكرة من فوق حارس أسوان.

وأضاف أحمد سيد ”زيزو“ الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 62 من انفراد بالمرمى، بعد استلامه لبينية سحرية من أوباما من منتصف الملعب، وانطلق حتى أودع الكرة في شباك أسوان.

مصطفى محمد في مرمى أسوان pic.twitter.com/1Bcf8UUqrP — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) January 2, 2020

أحمد سيد زيزو في مرمى أسوان – الهدف الثاني pic.twitter.com/dk6s0eVGUn — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) January 2, 2020

وتوقفت المباراة لأكثر من 5 دقائق بعد مشادات للاعبي الزمالك مع طارق سامي حكم المباراة، الذي أشهر الكارت الأحمر في وجه طارق حامد.

ورفع الزمالك رصيده إلى 18 نقطة، محتلا المركز الرابع، وما زالت لديه مباراة مؤجلة مع الأهلي.

فيما يحتل أسوان المركز 17 برصيد 7 نقاط.