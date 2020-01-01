النادي الأهلي المصري يكشف سبب الفشل في قيد محمود كهربا

فشل النادي الأهلي المصري في قيد محمود عبدالمنعم ”كهربا“، لاعب وسط الفريق القادم من صفوف أفيس البرتغالي، في قائمة الفريق المحلية، بعد فتح باب القيد المحلي مع انطلاق فترة الانتقالات الشتوية في بداية شهر يناير الجاري.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، في تصريحات تلفزيونية: ”طلبنا البطاقة الدولية لكهربا من نادي أفيس البرتغالي، حتى يتم قيد اللاعب محليا وأفريقيا ويشارك في المباريات لكن فوجئنا بأحد الأندية المحلية يستعلم عن اللاعب في السيستم الخاص بالقيد في اتحاد الكرة المصري، لذا سيتم تأجيل قيد اللاعب لمدة 15 يوما“.

وأَضاف عبدالحفيظ: ”اتحاد الكرة مطالب بالكشف عن النادي الذي قام بهذه الخطوة، ويجب توقيع العقوبة المناسبة عليه سواء بخصم نقاط أو عقوبة مالية كبيرة، والأفضل تطبيق خاصية حكم الفيديو، فهذا أكبر عقاب له“.

وشدد: ”قيد كهربا في قائمة الأهلي محسوم لكن النادي الذي يقوم بالاستعلام لقيد لاعب بأوراق غير صحيحة يجب أن يتم معاقبته وفقًا للوائح الاتحاد الدولي“.

وتحدث عبدالحفيظ عن حالة المصابين بالفريق: ”سعد سمير أجرى جراحة اليوم، وسيحتاج وقتا من أجل العودة، وكريم نيدفيد قريب من التعافي، لكن الأقرب للعودة حسين الشحات وجونيور أجايى“.

وفاز الأهلي على مصر للمقاصة اليوم الأربعاء بنتيجة 2-0 ضمن الجولة الـ11 من الدوري الممتاز.

فايلر

إلى ذلك، قال رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة: ”سعيد بتحقيق الانتصار في بداية العام الجديد، أتمناه عامًا مميزًا للأهلي وجماهيره، لم نكن الأفضل في المباراة، خاصة البداية، المقاصة أهدر هدفين“.

وتابع: ”نجحنا في العودة للمباراة قبل نهاية الشوط الأول، سعيد بما تحقق في المباراة وتسجيل هدفين، الهدف الأول تحديدا ساهم في أن تصبح الأمور أفضل لنا“.

وشدد: ”أشكر اللاعبين بكل تأكيد على الروح والإصرار طوال المباراة، المواجهة كانت صعبة للغاية في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق“.

وأكمل: ”لدي فكر مختلف يصعب تبريره وتوضيحه فيما يخص مشاركات اللاعبين في بعض المراكز، لكن ما أريد التأكيد عليه، هو أن كل لاعب شارك في مركز كان ضمن تركيبة قمنا بها لتحقيق الفوز“.

وعن مشادته مع ميدو، قال فايلر: ”أعرف ميدو جيداً، فهو لاعب كان له شعبية في أوروبا، اليوم هو مدير فني لنادي منافس لنا، ما حدث من شد وجذب أمر طبيعي وانفعال وارد في كرة القدم، بعد المباراة تصافحنا والأمور على ما يُرام“.

واختتم: ”حسام عاشور لاعب كبير، وعندما يشارك يكون له دور يليق بتاريخه داخل النادي، بعيدا عن المباريات، هو لاعب صاحب تاريخ ذهبي، نحتاجه دائما داخل غرف خلع الملابس كلاعب كبير وقائد للفريق، أتعامل معه وهو على مقاعد البدلاء كجزء من الجهاز الفني“.