حقيقة عودة تركي آل الشيخ رئيسا شرفيا للنادي الأهلي المصري‎

رد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، على التقارير التي أشارت إلى عودته رسميا للرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري، بعد فترة شد وجذب مع إدارة الفريق الأحمر برئاسة محمود الخطيب، انتهت مؤخرا بالصلح بين الطرفين.

وقال آل الشيخ عبر حسابه على ”فيسبوك“: ”زارني أخي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، زيارة ودية وشرف بيت أخوه وأخذته في جولة في موسم الرياض واطمأن على صحتي، حيث سأقوم بإجراء عملية جراحية قريبا في الولايات المتحدة ودعوته لزيارتي هناك وعمل فحص آخر مع طبيب متخصص هناك“.

وأضاف: ”كان الجو وديا وأخويا ولم يتم التطرق إلى أي شيء رياضي.. أنا الآن واحد من الجمهور والقرار عند الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته فقط، بالتوفيق لنادي القرن وأكبر ناد في الشرق الأوسط“.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قد وصل إلى المملكة العربية السعودية ظهر أمس الثلاثاء؛ لأداء مناسك العمرة عقب عودته مؤخرا من رحلة علاجية في فرنسا استغرقت أسبوعين ثم لبى اليوم دعوة المستشار تركي آل الشيخ.

وذكرت تقارير صحفية مصرية أن هناك اتفاقا تم بين محمود الخطيب مع المستشار تركي آل الشيخ على استعادة الأخير لمنصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، والذي كان قد حصل عليه فور الإعلان عن فوز مجلس إدارة الأهلي بالانتخابات، قبل أن يتم تجميد الأمر لفترة.

كما ذكرت التقارير أنه سيتم تشكيل لجنة بالتنسيق مع آل الشيخ لمتابعة ملف ستاد النادي، والمقرر بناؤه وفق أحدث المواصفات لاستادات الأندية الكبرى في العالم.