أهداف مباراة الأهلي ومصر المقاصة.. 2-0 للفريق الأحمر (فيديو)

سجل علي معلول الهدف الأول لفريق الأهلي في شباك نظيره مصر المقاصة من ركلة جزاء، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفي الدقيقة 80 أضاف محمد مجدي أفشة الثاني للأهلي.

حقق الأهلي الانتصار في 8 لقاءات الماضية، حصد خلالها 24 نقطة، حيث سجل لاعبو ”الأحمر“ 23 هدفا، واستقبل مرماه هدفا وحيدا فقط.

ويحتل الفريق الفيومي المركز 15 برصيد 9 نقاط، جمعها من انتصارين، و3 تعادلات، وتلقى 5 خسائر.

تاريخ مواجهات الأهلي والمقاصة يميل لصالح الأحمر، إذ فاز في 11 مواجهة وتعادل الطرفان في 3 مواجهات، بينما انتصر الفريق الفيومي في مباراة واحدة.