مرتضى منصور يكشف مواعيد برنامجه على قناة الزمالك وموقفه من ضم عبد الله السعيد (فيديو)

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن مواعيد البرنامج الذي سيظهر من خلاله عبر قناة ”الزمالك“، المقرر انطلاقها خلال الساعات المقبلة مع بداية شهر يناير لعام 2020، كما كشف موقف الأبيض من التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز الحالي والأهلي الأسبق، وكذلك موقفه من الخلاف مع اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، خاصة بعد صدور قرار بمنعه من حضور مباريات الفريق في المسابقات المحلية.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: ”سأظهر من خلال قناة الزمالك ببرنامج على الهواء كل يوم خميس وجمعة واثنين وثلاثاء الساعة الـ12 ليلا، بعدما رفضت أن يكون البرنامج بشكل يومي“.

وتابع: ”في الفترة السابقة ومن خلال مداخلة واحدة يوميا، كنت أحقق أعلى نسبة مشاهدة، البرنامج سيكون سياسيا وقانونيا وفنيا ورياضيا“.

وأضاف: ”بذل أمير مرتضى وشقيقة أحمد جهدا كبيرا، كانا يسهران خارج المنزل في مدينة الإنتاج الإعلامي حتى تظهر الفضائية للنور وتحقيق حلم جماهير الزمالك، تعاقدت مع الإعلاميين الذين كانوا يهاجمونني مثل كريم حسن شحاتة الذي أعتبره مثل ابني وهناك أيضا خالد الغندور وشادي عيسي، أما أحمد الشريف فهو إضافة بالتأكيد ولكن إعلام المصريين هم من يختارون من يظهر على القناة“.

وواصل: ”هناك عقود إعلانية كثيرة تنهال على القناة حاليا والجميع سيحصل على مستحقاته بانتظام، ستكون قناة محترمة خالية من التحيز والتعصب فهي حلم لكل جماهير الزمالك“.

وعن اتحاد الكرة قال مرتضى: ”الجمعية العمومية لا علاقة لها بالقرارات التي أصدرتها اللجنة الخماسية غير الشرعية، وجهت دعوة لهم في نادي الزمالك لعمل لائحة لاتحاد الكرة في ظل ما يتردد من أن أعضاء اللجنة التي تدير اتحاد الكرة حاليا يرغبون في أن لا يكون هناك إعلامي يشارك في الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس جديد للجبلاية، وأنا رأيي لو أن هذا سيكون ضمن اللائحة، فمن الحق ألا يكون عضو مجلس شعب رئيسا لأي ناد، أنا كنت أقول لعمرو الجنايني رئيس اللجنة التي تقود اتحاد الكرة أنا منتخب، لكن أنت من جاء بك لهذا المنصب؟، ولكن هو شخصية محترمة وأحبه“.

وعن عبد الله السعيد قال مرتضى: ”بالتأكيد أتمنى ضم عبد الله السعيد لاعب وسط نادي بيراميدز ومنتخب مصر الأول لكرة القدم إلى الزمالك خلال الفترة المقبلة، هو لاعب محترم وملتزم داخل وخارج الملعب وإضافة فنية مهمة للفريق، لم أوقع معه في الموسم قبل الماضي نكاية في الأهلي ولكن لأنني أحترمه، باب النادي مفتوح له إذا كانت له رغبة في أن يصبح لاعبا في القلعة البيضاء، علاقتنا ببيراميدز جيدة مثلما كانت جيدة بتركي آل الشيخ مالك النادي السابق ورئيس هيئة الترفيه في السعودية حاليا، ومهما حاولوا تشويه هذه العلاقة، لم أخطئ في حقه أبدا“.

وعن محمود الخطيب رئيس الأهلي قال مرتضى: ”لا أفهم سر الهتاف ضد الخطيب من قبل جماهير القلعة الحمراء في لقاء بلاتينيوم ستار في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا يوم السبت الماضي، الأهلي يتصدر الدوري ويسير بشكل جيد في أفريقيا، ماذا يحدث؟“.

يذكر أن الزمالك أعلن عن موافقة الجهات الأمنية على انطلاق قناة النادي الجديدة، من خلال إرسال خطاب رسمي إلى الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامي، يفيد بقرار الموافقة، ليأتي ذلك بمثابة الضوء الأخضر لظهور القناة، ومن المقرر أن تظهر قناة الزمالك إلى النور خلال شهر يناير من العام الجديد ٢٠٢٠.