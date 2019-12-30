الأهلي المصري يحدد موعد مباراة نادي الهلال السعودي في مهرجان اعتزال طارق التائب

استقر مسؤولو النادي الأهلي على تحديد يوم 13 يناير المقبل موعدا مبدئيا لمواجهة الهلال السعودي في مهرجان اعتزال النجم الليبي طارق التائب، وجاء ذلك عقب موافقة رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء.

وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه عقد اجتماعا مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ لمناقشة مشاركة الأهلي في مهرجان اعتزال النجم الليبي طارق التائب، بمواجهة الهلال السعودي في السعودية.

وأوضح عبدالحفيظ أن المدير الفني وافق على المشاركة في المباراة المشار إليها، على الرغم من الضغط المتتالي للمباريات على الصعيدين المحلي والقاري في الفترة الأخيرة، لا سيما أن المباراة ستقام في السعودية الشقيقة، وتقديرا للمبادرة الكريمة من جانب المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة الذي سيرعى المهرجان، وفي إطار العلاقات الوطيدة التي تربط بين الأهلي وكل الأندية العربية ونجومها على مدى الأجيال، وفي مقدمتهم النجم الليبي طارق التائب.

وأضاف عبدالحفيظ أنه تم بحث الأمر من كل جوانبه مع فايلر، وأنه وفقا لارتباطات الفريق المحلية والأفريقية، فإن الموعد المقترح للمباراة حتى الآن هو يوم 13 يناير المقبل، حال إذا ما تم حسم الأمر بخصوص السفر إلى زيمبابوي بطائرة خاصة لخوض مباراة بلاتينيوم في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا يوم 11 يناير، بحيث تنقل الطائرة الخاصة بعثة الأهلي من القاهرة إلى زيمبابوي، ثم تطير عقب مباراة بلاتينيوم إلى السعودية يوم 12 يناير، لخوض مباراة الهلال السعودي يوم 13 من الشهر ذاته، على أن تعود بعدها مباشرة إلى القاهرة لأداء مباراة طنطا في الدوري المقرر لها يوم 15 يناير.