موجز أخبار الأهلي والزمالك: الصراع يشتعل على صفقة باهر المحمدي.. وحقيقة مفاوضات الأبيض مع أنيس البدري

ازدادت سخونة الأحداث في الأوساط الكروية المصرية مع اقتراب فتح باب الانتقالات الشتوية وسط توقعات بتدعيمات مميزة، والتي بدأت بصفقة انتقال محمود عبدالمنعم ”كهربا“ مهاجم ديسبورتيفو أفيس البرتغالي السابق إلى الأهلي.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك والكرة المصرية اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2019:

الصراع يشتعل على صفقة باهر المحمدي

تصدر باهر المحمدي قائد ومدافع الإسماعيلي، المشهد في الأوساط الكروية المصرية بعدما أعلن باهر تلقيه عروضا رسمية للرحيل عن الدراويش في شهر يناير المقبل.

وطلب باهر المحمدي في تصريحات تلفزيونية من إدارة ناديه الرحيل عن الفريق خلال الانتقالات الشتوية، مؤكدا أنه يملك عروضا عربية وأوروبية، لكن إدارة الإسماعيلي أعلنت إحالة اللاعب إلى التحقيق وسط تهديدات بعقوبات مالية وسحب الشارة منه بجانب رفض رحيله.

وأكدت مصادر مقربة من اللاعب لـ“إرم نيوز“ أن باهر يملك عروضا بالفعل من دوريات خليجية، لكن هناك رغبة أيضا من الأهلي والزمالك في ضمه خلال انتقالات الشتاء.

وأضاف مصدر قي النادي الإسماعيلي لشبكة ”إرم نيوز“ أن الزمالك يسعى لحسم صفقة باهر لتدعيم صفوفه في انتقالات الشتاء، خاصة أنه يجيد اللعب كظهير أيمن وقلب دفاع، كما أن الأهلي يفاوض اللاعب ويسعى لضمه في الموسم الجديد وقد ينضم في الشتاء وتتم إعارته لنهاية الموسم لأي فريق خارج مصر.

حقيقة مفاوضات الزمالك مع أنيس البدري

ترددت أنباء حول تفاوض الزمالك لضم أنيس البدري صانع ألعاب فريق الترجي ومنتخب تونس في شهر يناير المقبل، إلا أن أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في نادي الزمالك أكد لشبكة ”إرم نيوز“ عدم صحة هذه الأنباء.

وأشار أمير إلى أن الزمالك لم يدخل في مفاوضات مع أي لاعب، انتظارا لقرار المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض الذي طلب مهلة لتقييم الأمور.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الدعوة لعقد اجتماع مع رؤساء وممثلي الأندية بعد غد الأربعاء بوصفه رئيسا للجنة الأندية، وعقد مؤتمر صحفي موسع للرد على قرارات اتحاد الكرة بإيقافه ومنعه من دخول الملاعب لمدة 3 مباريات.

وهاجم مرتضى منصور إدارة الأهلي مجددا بعد ضم محمود عبدالمنعم ”كهربا“، مؤكدا في تصريحات تليفزيونية أن الإدارة الحالية للقلعة الحمراء أهدرت مبادئ الأهلي، كما شدد على ضرورة زيادة عدد المستبدلين في شهر يناير المقبل.

الأهلي يحدد موعد ودية الهلال السعودي

حدد النادي الأهلي يوم 13 يناير المقبل موعدا لخوض اللقاء الودي أمام الهلال السعودي في مهرجان اعتزال طارق التائب نجم منتخب ليبيا ونادي الهلال الأسبق.

وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“ أن الفريق سيعود من زيمبابوي عقب خوض لقاء بلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا يوم 12 يناير المقبل ويغادر مباشرة إلى السعودية.

وأعلن النادي الأهلي استمرار غياب لاعبه النيجيري جونيور أجاي مهاجم الفريق للإصابة في العضلة الخلفية، كما تعرض محمود وحيد الظهير الأيسر للإصابة في وجه القدم، وغاب حسين الشحات جناح الفريق عن المران للإجهاد.

المصري البورسعيدي يجدد مفاوضات الوحش

جدد النادي المصري البورسعيدي المفاوضات لاستعارة عمر الوحش صانع ألعاب الإسماعيلي في الانتقالات الشتوية القادمة من أجل تدعيم الصفوف.

وشهدت الجولة الحادية عشرة للدوري المصري فوز إف سي مصر على حساب ضيفه طنطا بنتيجة 2/1، كما تعادل أيضا الجونة مع الإنتاج الحربي دون أهداف في الجولة نفسها.

وأعلن نادي أسوان تمسكه ببقاء مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق ورفض الاستقالة التي تقدم بها.