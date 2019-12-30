مرتضى منصور يتهم وليد سليمان بالسحر ويهدد اتحاد الكرة.. ويصرح: محمود كهربا هدية مني للنادي الأهلي

تمسك مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بقيد أكثر من لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، خاصة بعد هروب التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن الفريق، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، وكذلك محمود عبدالمنعم ”كهربا“ الذي انتقل لصفوف أفيس البرتغالي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية وتم قيده في قائمة الفريق الأبيض المحلية والأفريقية، قبل أن ينتقل لصفوف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كما اتهم مرتضى، وليد سليمان لاعب الأهلي باللجوء إلى السحر؛ ما أدى إلى إحرازه عدة أهداف محلية وأفريقية في الفترة الأخيرة.

وعلق رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية على الحملة التي نظمتها جماهير النادي على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل رحيله عن رئاسة النادي، بسبب تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري العام وخسارة 12 نقطة.

وقال منصور: ”الزمالك يمتلك أفضل لاعبين في مصر، وسنجتمع مع باتريس كارتيرون المدير الفني لمناقشة احتياجاته للمرحلة المقبلة، أنا متمسك بقيد عدة لاعبين في قائمة الزمالك مع انطلاق فترة الانتقالات الشتوية، لا أطلب فتح الاستبدال ولكن النادي يمر بظروف قهرية منها هروب حمدي النقاز وكهربا ووجود إصابات مثل المغربي خالد بوطيب ومحمود عبدالعزيز، والأهلي لديه سعد سمير وحمدي فتحي تعرضا لإصابة طويلة، لذا على اتحاد الكرة مراعاة ظروف الأندية، ولن أسمح أن يدير سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، الكرة المصرية وأن يفرض رؤيته على جميع الأندية“.

وأضاف: ”أدعو أعضاء الجمعية العمومية للكرة المصرية لاجتماع عاجل في نادي الزمالك يوم الأربعاء المقبل، من أجل مناقشة ما يحدث من اتحاد الكرة في الفترة الأخيرة، علينا التحرك لتصحيح مسار اللجنة التي تدير الجبلاية، خاصة أن البعض منهم بات يفكر في خوض الانتخابات المقبلة، ويعمل من أجل ذلك، لا يستطع أحد إيقافي، واللجنة معينة من الاتحاد الدولي ”فيفا“ بمعنى أنه تم تعيينه من الأجانب“.

وتابع: ”أنا رئيس ناد منتخب ولست معينا، ووفقا للأحكام والقانون لا يجوز لهيئة أن توقع عقوبة على هيئة أخرى، وأحذر عمرو الجنايني، رئيس اللجنة، من الدخول معي في صدام ومحاولة منعي من حضور مباريات الزماك في الدوري والكأس“.

وعن وليد سليمان، لاعب الأهلي، قال مرتضى: ”عايز أقول لوليد سليمان إن خاتم سليمان اللي أنت لابسه في إيدك ده حلو، بس هو مقري عليه فين، لا يشرفني عودة كهربا لصفوف الزمالك اللاعب، هدية مني للأهلي، مبادئ الأهلي ذهبت مع رحيل محمود طاهر عن رئاسة النادي، ولم يعد هناك مبادئ للنادي الأحمر“.

وعن مطالبات الجماهير برحيله، قال: ”تطالبونني بالرحيل ونحن على أعتاب كارثة؟، هذا الهاشتاغ ممول وسأثبت قريبا جهة تمويله“.

وبسؤاله عن قناة الزمالك، قال مرتضى: ”انطلاق قناة النادي، هو حلم جماهير القلعة البيضاء منذ عام 1911 وقد تحقق، ستكون الفكرة راقية جدا وهي رد على من قالوا إنه لا يوجد قناة“.

يذكر أن مرتضى كان تعرض لعقوبة الإيقاف من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم أو حضور المباريات من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري، إلا أنه لم يلتزم به خلال مباراة الزمالك الماضية أمام الإنتاج الحربي.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز السادس في جدول الدوري، بعدما خاض 9 مباريات، فاز في 4 وخسر مواجهتين وتعادل في 3 لقاءات.