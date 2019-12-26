ما حقيقة رغبة مرتضى منصور في الاستقالة من رئاسة نادي الزمالك؟

تصدرت أخبار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الأوساط الكروية المصرية خلال الأيام القليلة الماضية؛ بعدما خرج بتصريحات غريبة عقب تعادل فريقه للمباراة الثانية على التوالي دون أهداف مع سموحة في الجولة العاشرة للدوري المصري.

وخرجت أنباء تفيد بأن مرتضى منصور يفكر جديا في الاستقالة، وهو ما ذكره أحد الصحفيين المقربين من رئيس الزمالك، وأثار الأمر جدلا واسعا، وسيطر على الأحاديث الكروية داخل القلعة البيضاء أو الكرة المصرية بصفة عامة.

وتعيش جماهير الزمالك ثورة غضب عارمة؛ بعد أن تراجع أداء الفريق وأصبحت نتائجه هزيلة في بطولة الدوري لدرجة احتلال المركز السادس في جدول الترتيب بعد مرور 10 جولات.

وخسر الزمالك لقب كأس السوبر المصري بخلاف نتائجه المتذبذبة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد رحيل السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق الذي قاد الزمالك للعودة لمنصات التتويج في قارة أفريقيا بحصد لقب الكونفدرالية.

وفقد الزمالك بطولة الدوري بعد رحيل غروس، واكتفى بحصد لقب كأس مصر فقط بجانب العديد من التصريحات والتصرفات التي أثارت غضب الجماهير ضد مرتضى منصور، على رأسها اتهامه السحر بالتسبب في ضياع الانتصارات.

وأكد تامر عبد الحميد، لاعب الزمالك الأسبق ومدرب منتخب مصر الأسبق للكرة النسائية، لإرم نيوز أن كل أصابع الاتهام تشير إلى مرتضى منصور رئيس النادي الذي أضاع هيبة القلعة البيضاء.

وأكد أن الزمالك عليه أن يتحرك لإيقاف المشاكل الكبيرة التي يفتعلها رئيس النادي مرتضى منصور بشكل كبير في الفترة الأخيرة وتصرفاته التي لا تليق تماما بقيمة النادي.

وأوضح أن الزمالك يعاني ماليا؛ لأن رئيسه يريد إنشاء قناة تليفزيونية؛ ليتحدث بها يوميا ليل نهار.

تسريبات الاستقالة

جاءت تسريبات رغبة مرتضى منصور في الاستقالة عن طريق تغريدة نشرها محمد الشرقاوي، رئيس تحرير برنامج الزمالك اليوم الذي ينتجه النادي الأبيض وأحد المقربين من مرتضى منصور وكتب فيها عبر تويتر: ”مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يفكر جيدا في الاستقالة، والإعلان عن انتخابات مبكرة إذا استمر غضب الجمهور، وتحدث أنه فعل كل شيء من حصد بطولات في كل الألعاب، وأنشأ ناديا اجتماعيا على مستوى عالمي“.

وأثارت تغريدة الشرقاوي، جدلا واسعا، خاصة في ظل ثورة غضب عارمة في مواقع التواصل الاجتماعي ضد مرتضى منصور، ومطالبات بإقالته من منصبه، وانتشار هاشتجات ضد رئيس القلعة البيضاء.

تهدئة الجماهير

من جانبه، أكد أحمد سليمان عضو مجلس الزمالك الأسبق والذي ترشح لرئاسة النادي في مواجهة مرتضى بالانتخابات الماضية، أن هذه التسريبات هدفها تهدئة الجماهير الغاضبة ليس أكثر.

وقال سليمان في بيان له عبر ”تويتر“: ”أشكر جماهير الزمالك على الملحمة التي صنعوها إلى جانب أبناء النادي الذين تحركوا لإنقاذه، وعلى رأسهم فاروق جعفر وحلمي طولان وأحمد عيد عبد الملك ومريم عصمت“.

وأعلن سليمان الترتيب لوقفة سلمية من أجل نادي الزمالك في الأسبوع المقبل حال موافقة الجهات الأمنية، مطالبا مجلس الزمالك بالاستقالة.

مطالب الرحيل

وتصاعدت مطالب الرحيل في وجه مرتضى منصور رئيس الزمالك، خاصة من جانب نجوم الكرة وهو ما أكده أحمد عيد عبد الملك الذي طالب مرتضى بالرحيل بعد تغيير كل الأمور داخل النادي سواء اللاعبين أو المدربين.

وأشار فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق في تصريحات تليفزيونية إلى أن الخروج بالأحاديث عن السحر ما هو إلا هراء غير مقبول بالمرة من رئيس النادي، كما أكد المحلل الزملكاوي أحمد عفيفي أن حديث رئيس النادي عن السحر أمر غريب تماما.

وقال أيمن يونس نجم الزمالك السابق في تصريحات تلفزيونية، إن الزمالك بات في حاجة لتغيير على مستوى الإدارة.

وتصدر هاشتاغ يطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لإنقاذ نادي الزمالك، تريند تويتر في مصر بما يقرب من 900 ألف تغريدة.