الزمالك المصري يكشف عن البرومو الرسمي لقناة النادي (فيديو)

كشف نادي الزمالك المصري عن البرومو الرسمي، لقناة النادي المزمع إطلاقها مع بداية العام الجديد 2022.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك فيديو لمرتضى منصور رئيس النادي يقول فيها: ”أسعد يوم لجمهور نادي الزمالك بإعلان وجود قناة تحمل اسم النادي“.

كما نشرت الصفحة الرسمية أغنية القناة الرسمية بعنوان ”زملكاوي وهفضل أقولها بأعلى صوت.. زملكاوي وعشقه في قلبي ملوش حدود“.

كان الإعلامي خالد الغندور قائد الزمالك الأسبق والمذيع بقناة النادي أعلن عن موعد خروج قناة ”الزمالك“ للنور وهو يناير 2020.

* الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره

ويأمل الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك في قيادة الفريق للفوز على ضيفه أسوان يوم الخميس المقبل لمصالحة جماهيره بعد تراجع النتائج مؤخرا.

وتعادل الزمالك مع سموحة والإنتاج الحربي سلبيا في آخر مباراتين بالدوري بعدما خسر 3-2 أمام طلائع الجيش إلى جانب تعادله 1-1 خارج أرضه مع زيسكو يونايتد الزامبي في دوري أبطال أفريقيا أمس السبت.

وقال كارتيرون: ”الدوري لا يزال طويلا وسننافس على اللقب رغم توالي المباريات والإرهاق“.

وتنطلق مباريات الجولة غدا الاثنين بمباراتين إذ يلتقي نادي مصر مع طنطا ويحل الإنتاج الحربي ضيفا على الجونة.

ويوم الخميس يلتقي حرس الحدود مع بيراميدز والمصري البورسعيدي مع سموحة والزمالك مع أسوان.