موجز أخبار الأهلي والزمالك: فايلر يحدد مصير مطاريد الأحمر.. والسعيد يحسم الجدل حول الانتقال للأبيض

يستعد فريقا الأهلي والزمالك لخوض منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، غدا السبت، بمواجهات قوية، حيث يستضيف الأهلي نظيره بلاتينيوم بطل زيمبابوي على استاد السلام كما يحل الزمالك ضيفا على زيسكو الزامبي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2019:

الأهلي يحسم مصير المعارين

يحسم النادي الأهلي خلال الساعات القليلة القادمة مصير اللاعبين المعارين في انتقالات الشتاء القادمة، بعدما تلقى الخماسي صالح جمعة وحسين السيد وصلاح محسن وعمار حمدي والأنجولي جيرالدو عدة عروض للرحيل.

ويعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي اجتماعا مع محمود الخطيب رئيس النادي لتحديد أسماء الراحلين على سبيل الإعارة خلال انتقالات الشتاء.

وأعلن فايلر 21 لاعبا لخوض لقاء بلاتينيوم بطل زيمبابوي غدا السبت في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا، وهم: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي لحراسة المرمى، ورامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأحمد فتحي ومحمد هاني والتونسي علي معلول للدفاع، وحسام عاشور وعمرو السولية والمالي أليو ديانج ومحمد مجدي أفشة ووليد سليمان وأحمد الشيخ والأنجولي جيرالدو للوسط، والنيجيري جونيور أجاي والمغربي وليد أزارو.. واستبعد فايلر الثلاثي محمود وحيد وصلاح محسن ومروان محسن.

وأكد فايلر جاهزية فريقه قائلا:“ تحدثت مع اللاعبين وشددت على أهمية اللقاء وسنلعب للفوز وحصد النقاط الثلاث.. أغلقنا ملف الدوري وتركيزنا بالكامل على مباراة الغد“.. وأبدى المدرب السويسري ثقته الشديدة في قدرة لاعبيه على مواصلة الانتصارات.

وقال المدافع رامي ربيعة إن الأهلي يملك الدوافع من أجل الفوز وتحسين ترتيبه في المجموعة، كما أن اللاعبين يقدرون حجم المسؤولية أمام الجماهير.

بوطيب يقترب من الرحيل عن الزمالك

حدد مسؤولو الزمالك شرطا واحدا للاستغناء عن المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأبيض في شهر يناير المقبل، وهو الاستغناء عن باقي قيمة عقده.

وسافر بوطيب إلى ألمانيا وفرنسا لإجراء فحوصات على ركبته لتحديد مدى حاجته لإجراء جراحة، كما أنه سيعود إلى مصر في شهر يناير المقبل لتحديد إمكانية الرحيل في الشتاء وفسخ عقده بالتراضي.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، جاهزية الفريق الأبيض لخوض لقاء زيسكو الزامبي غدا السبت بالجولة الثالثة بالمجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا قائلا:“ الزمالك جاء إلى زامبيا من أجل تحقيق الفوز، وأعلم جيدا مدى صعوبة اللقاء وخاصة أن المنافس لديه طموح الفوز أيضا“.

وأشار إلى أنه لا يتأثر بالضغوط لأنه تعود على ذلك بتدريب أندية كبرى في قارة أفريقيا، موضحا أن التراجع المحلي لن يؤثر على المشوار الأفريقي، كما أن الفرص ما زالت متساوية لدى فرق المجموعة مع الاعتراف بأفضلية مازيمبي الكونغولي بعد الفوز بأول جولتين.

وأكد إسلام جابر، لاعب فريق الزمالك، أن فريقه يملك الخبرة لعبور عقبة زيسكو، موضحا أن هذا اللقاء مهم للزمالك من أجل استعادة الثقة مجددا في ظل الضغوط المحلية التي يواجهها الفريق بسبب تراجع النتائج بالدوري.

السعيد يحسم الجدل حول الرحيل للزمالك في يناير

حسم عبد الله السعيد، صانع ألعاب فريق بيراميدز، الجدل حول رحيله لنادي الزمالك في شهر يناير المقبل معلنا استمراره حتى نهاية عقده مع الفريق بانتهاء الموسم الحالي ولن يرحل في الشتاء.

وأضاف:“ أركز في مباريات فريقي ولا أفكر في مسألة تجديد عقدي من عدمها، وأي شيء خارج المستطيل الأخضر يمكن الحديث به فيما بعد سواء جدد عقده أو رحل عن الفريق“.

بيراميدز يعلن تعيين شاشيتش

أعلن نادي بيراميدز تعاقده مع المدرب الكرواتي أنتي شاشيتش خلفا للفرنسي سباستيان ديسابر، وأكد المدرب الكرواتي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أنه يعلم الكثير عن الفريق ويدرك جيدا طموح النادي وحلمه بحصد البطولات.

وأوضح أنه تابع مباريات للفريق وطريقة اللعب في الفترة الماضية قبل تولي المهمة، متمنيا قيادة بيراميدز لتحقيق الهدف الذي تولى المسؤولية من أجله قائلا: ”عملت في ليبيا منذ 14 عاما، وفي 2006 قمت بزيارة مصر، وأعرف أن الأندية الأفريقية قوية، ولذلك وافقت على تولي المسؤولية وقبلت المخاطرة بالتواجد في دوري جديد لي“.

الإسماعيلي والاتحاد جاهزان للموقعة العربية

أعلن فريقا الإسماعيلي والاتحاد جاهزيتهما لخوض لقاء الفريقين غدا السبت في ذهاب دور الثمانية بالبطولة العربية.

وأكد طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري أن فريقه جاهز لتحقيق نتيجة طيبة ويدرك أهمية الفوز في لقاء الذهاب وحصد الفوز قبل الذهاب للإسماعيلية، كما أكد أدهم السلحدار المدير الفني للإسماعيلي أن فريقه يسعى للعودة بنتيجة إيجابية وغلق مفاتيح لعب زعيم الثغر.