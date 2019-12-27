حقيقة تفاوض الأهلي المصري مع أحمد الشناوي وعودة عبدالله السعيد

نفى مصدر داخل النادي الأهلي المصري، الأنباء التي ترددت حول الدخول في مفاوضات مع أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، من أجل ضمه لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، وكذلك ما تردد عن عرض عبدالله السعيد لاعب وسط بيراميدز ومنتخب مصر نفسه على إدارة النادي من أجل العودة مجددًا، خاصة أنه لا يشعر بالراحة في ناديه الحالي.

وقال مصدر داخل الأهلي خلال تصريحات لـ“إرم نيوز“:“الأهلي لم يدخل من قريب أو بعيد في مفاوضات مع أحمد الشناوي حارس بيراميدز، وما يتردد في هذا الإطار مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة“.

وأوضح:“فايلر لم يطلب ضم الحارس والأهلي لم يتفاوض معه، والفريق يمتلك حاليًا 3 حراس مقيدين في القائمة الأفريقية والنادي لا يحق له سوى ضم صفقة جديدة في يناير، وبالتالي لن يتم التضحية بأي حارس ولن تتم إضاعة الصفقة المتبقية لضم أحمد الشناوي“.

وأضاف المصدر:“لجنة التخطيط في الأهلي ترى أن مستوى أحمد الشناوي متذبذب ولا يظهر بشكل جيد في المباريات الكبيرة التي يكون فيها ضغط عصبي، وحضور جماهيري، وظهر ذلك جيدًا أثناء الفترة التي تواجد فيها في الزمالك ومنتخب مصر، لذا لن يقدم أي إضافة للفريق، كما أنه في حالة انضمامه للفريق لن يقبل الجلوس على دكة البدلاء لمحمد الشناوي مما ينذر بحدوث أزمات النادي في غني عنها“.

وعن عبدالله السعيد قال المصدر:“اللاعب لم يعرض العودة للأهلي مرة أخرى سواء في يناير أو في بداية الموسم الجديد، لأنه يعلم أن باب القلعة الحمراء مغلق في وجهه ومن المستحيل عودته لصفوف الفريق في ظل رفض الجماهير الحمراء عودته بعدما وقع للزمالك أثناء تواجده في القلعة الحمراء، وانتقل إلى صفوف بيراميدز في عز الأزمة بين إدارة الأهلي وتركي آل الشيخ مالك النادي السابق، وما تردد عن توسط تركي رئيس هيئة الترفيه في السعودية الحالي لعودة اللاعب للأهلي غير صحيح“.

من جانب آخر أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، بقيادة رينيه فايلر، قائمة الفريق لمباراة بلاتينيوم الزيمبابوي، غدًا السبت، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وضمت القائمة 21 لاعبًا، هم: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وعلى لطفي، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وسعد سمير، وعلي معلول، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد مجدي «أفشة»، وأحمد الشيخ، وحسام عاشور، وجيرالدو، ووليد أزارو، وجونيور أجايي.

ويلتقي الأهلي مع بلاتينيوم، في التاسعة من مساء غدٍ السبت، على استاد السلام، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.