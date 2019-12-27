تشاتشيتش مدرب منتخب كرواتيا السابق يتولى تدريب بيراميدز خلفا للفرنسي ديسابر (شاهد)

أعلن نادي بيراميدز المصري تعاقده مع المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش خلفا للفرنسي سباستيان ديسابر.

ويبدأ المدرب الكرواتي عمله بداية من المباراة القادمة أمام المصري البورسعيدي، التي ستقام بعد غد الأحد في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان بيراميدز قد وجه الشكر للفرنسي سباستيان ديسابر؛ بسبب النتائج السلبية التي لاحقت الفريق الأزرق خلال الفترة الأخيرة، وتم تعيين عبدالعزيز عبدالشافي ”زيزو“ مدربا مؤقتا.

ويقود تشاتشيتش بيراميدز رسميا أمام المصري البورسعيدي مساء الأحد المقبل ضمن بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويمتلك تشاتشيتش سيرة ذاتية قوية، حيث كانت آخر محطاته التدريبية مع المنتخب الكرواتي في كأس الأمم الأوروبية 2016 وحقق نتائج جيدة.

واستمر المدير الفني الكرواتي في قيادة منتخب بلده في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم روسيا ٢٠١٨، قبل أن يتفق مع إدارة الاتحاد الكرواتي على الرحيل بعد التعادل مع فنلندا في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات.

ويتواجد بيراميدز في المركز الخامس برصيد 16 نقطة بفارق 8 نقاط عن الأهلي متصدر الترتيب.

وفي الكونفدرالية يحتل بيراميدز صدارة المجموعة الأولى برصيد ست نقاط متساويا مع المصري البورسعيدي، في المقابل يأتي الثنائي إينجو رينجرز النيجيري وإف سي نواذيبو في المركز الثالث والرابع بدون أي نقاط.