ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك أمام سموحة (صورة)

واصل فريق الزمالك مسلسل نزيف النقاط في الموسم الحالي للدوري المصري لكرة القدم.

وتعادل الزمالك مع ضيفه سموحة سلبيًا في الجولة التاسعة للمسابقة المحلية.

وأضاع لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل طوال مجريات الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو الزمالك من هجماتهم في محاولة لتسجيل هدف التقدم، لكن الفرص الضائعة توالت من جانب لاعبي الفريقين واحدة تلو الأخرى.

ومال أداء سموحة للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على المرتدات السريعة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد الزمالك إلى 14 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن سموحة، ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 21 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا: