التشكيلة المتوقعة لمباراة الزمالك ضد سموحة في الدوري المصري

يلاقي نادي الزمالك الذي يقوده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون منافسه سموحة اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع على لائحة ترتيب الدوري المصري وفي رصيده 13 نقطة من 7 مباريات، وهو نفس رصيد سموحة لكن من 8 مباريات.

ومن المتوقع أن يجري كارتيرون تغييرات على التشكيلة أمام سموحة بحثًا عن إعادة الفريق لطريق الانتصارات بعد الخسارة 1/3 أمام طلائع الجيش.

وقد يعتمد كارتيرون على محمد أبو جبل في حراسة المرمى بدلًا من محمد عواد.

كما قد يعود أحمد سيد ”زيزو“ إلى مركز الجناح بعد غيابه أمام طلائع الجيش للإصابة، وكذلك الظهير الأيمن حازم إمام، في حين من المتوقع أن يستمر محمد عبدالشافي كظهير أيسر في ظل إصابة عبدالله جمعة.

وفيما يلي تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام سموحة:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي، محمود علاء، محمد عبدالغني، حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف ”أوباما“، أحمد سيد ”زيزو“، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

في حين من المتوقع أن يعتمد حسام حسن مدرب سموحة على هذه التشكيلة:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: كريم يحيى، رجب نبيل، شريف رضا، محمد نادي.

خط الوسط: محمد كوفي، أحمد حمص، محمود حليمو، محمد الترهوني.

خط الهجوم: حسام حسن ورونالد وانغا.