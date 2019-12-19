ترتيب الدوري المصري بعد فوز النادي الأهلي على الإسماعيلي (صورة)

عزز النادي الأهلي انطلاقته المثالية في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بالفوز السابع على التوالي، بالتغلب على مضيفه الإسماعيلي بهدف نظيف على ملعب المكس بالإسكندرية، في افتتاح الجولة التاسعة للبطولة.

واقتنص الأهلي فوزاً صعباً بهدف متأخر عن طريق النجم المخضرم وليد سليمان في الدقيقة 78، بعد مباراة شهدت كفاحاً بدنياً وأداءً تكتيكياً مميزاً بين المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، وأدهم السلحدار المدير الفني للإسماعيلي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة في صدارة ترتيب الدوري منفرداً، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 13 نقطة بالمركز السادس بجدول الترتيب.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا: