 هدف مباراة الأهلي والإسماعيلي: 1/0 للمارد الأحمر (فيديو) – إرم نيوز‬‎

هدف مباراة الأهلي والإسماعيلي: 1/0 للمارد الأحمر (فيديو)

هدف مباراة الأهلي والإسماعيلي: 1/0 للمارد الأحمر (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تقدم وليد سليمان مهاجم النادي الأهلي بهدف لصالح فريقه في شباك منافسه الإسماعيلي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين، في إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وقابل سليمان عرضية في الدقيقة 77 برأسه محرزًا الهدف الأول للفريق الأحمر.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب بالعلامة الكاملة وفي رصيده 18 نقطة من 6 مباريات، مقابل 13 نقطة من 8 مباريات للإسماعيلي في المركز السادس.

وسبق أن التقى الفريقان في الدوري 115 مرة، حيث حقق المارد الأحمر الفوز في 59 مباراة، مقابل 22 فوزًا للدراويش، وانتهت 34 مباراة بالتعادل.

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