هدف مباراة الأهلي والإسماعيلي: 1/0 للمارد الأحمر (فيديو)

تقدم وليد سليمان مهاجم النادي الأهلي بهدف لصالح فريقه في شباك منافسه الإسماعيلي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين، في إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وقابل سليمان عرضية في الدقيقة 77 برأسه محرزًا الهدف الأول للفريق الأحمر.

قد يخذلك الجميع، لكن لا يخذلك وليد سليمان! ✔️ الهدف الأول للنادي الأهلي. pic.twitter.com/OHaDVLR5DS — Ahly Insider (@AhlyInsider) December 19, 2019

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب بالعلامة الكاملة وفي رصيده 18 نقطة من 6 مباريات، مقابل 13 نقطة من 8 مباريات للإسماعيلي في المركز السادس.

وسبق أن التقى الفريقان في الدوري 115 مرة، حيث حقق المارد الأحمر الفوز في 59 مباراة، مقابل 22 فوزًا للدراويش، وانتهت 34 مباراة بالتعادل.