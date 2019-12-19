وليد سليمان يقود النادي الأهلي لعبور الإسماعيلي والابتعاد بصدارة ترتيب الدوري المصري (فيديو)

حقق النادي الأهلي انتصاره السابع على التوالي في الدوري المصري وتخطى، الإسماعيلي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وسجل وليد سليمان في الدقيقة 78 هدف المباراة الوحيد من رأسية متابعا كرة عرضية.

واستقبل سليمان تمريرة عرضية متقنة من محمد هاني بضربة رأس رائعة سكنت شباك حارس الإسماعيلي في الدقيقة 78.

وسدد مدافع الأهلي أيمن أشرف تسديدة هائلة في الدقيقة 19 اصطدمت بالعارضة في أخطر فرصة تهديفية في الشوط الأول.

وواصل الأهلي استحواذه على الكرة في بداية الشوط الثاني وسدد جونيور أجايي كرة قوية في الدقيقة 51 علت العارضة.

ورد بيكيتي سيلفا لاعب الإسماعيلي في الدقيقة 54 بتمريرة عرضية رائعة من الجهة اليسرى لم تجد أحدا من زملائه أمام المرمى.

وأهدر مروان محسن لاعب الأهلي أول فرصة حقيقية لفريقه في الشوط الثاني عندما كان في مواجهة المرمى لكنه سدد في يد الحارس.

وتصدى محمد الشناوي حارس الأهلي لمحاولة من بيكيتي بعد مرور ساعة وحولها إلى ركنية.

وشهدت آخر دقيقة من الوقت المحتسب بدل الضائع فرصة خطيرة لكل فريق الأولى للإسماعيلي ومرت بجوار القائم الأيسر والثانية للأهلي وأهدرها أحمد الشيخ.

ورفع الناي الأهلي رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الترتيب أما الإسماعيلي فظل رصيده 13 نقطة في المركز السادس