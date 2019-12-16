هدف مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش.. محمد شحاتة يلدغ المارد الأبيض (فيديو)

سجل محمد شحاتة الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه طلائع الجيش مع الزمالك، في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وجاء هدف محمد شحاتة في الدقيقة الثالثة من المباراة.

ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة من 6 مباريات حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في لقاء وخسر آخر.

ويحتاج الأبيض للفوز بأكثر من هدفين من أجل التواجد بالمركز الثاني خلف الأهلي، حيث يقبع المقاولون العرب في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وحال فوز الزمالك بهدف فقط سيكون في المركز الثالث بسبب أن فارق الأهداف سيكون لصالح ”ذئاب الجبل“.

بينما يقع طلائع الجيش في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط فقط، حيث لم يستطع تحقيق أي فوز وتعادل في 4 مواجهات وخسر مرتين.