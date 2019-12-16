نادي الزمالك يحاول استغلال بند نسبة المشاركة لضم ثلاثي الأهلي

يتمسك مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بضم أكثر من لاعب من صفوف الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، من أجل الرد على نجاح إدارة القلعة الحمراء في ضم محمود عبدالمنعم ”كهربا“، لاعب الأبيض السابق، من خلال تحريضه على الرحيل، والاحتراف في نادي أفيس البرتغالي لمدة 6 أشهر فقط، مع وضع شرط جزائي في عقده يمنحه الحق في رحيله إلى الأهلي.

وقال مصدر داخل الزمالك في تصريحات لـ“إرم نيوز“: ”مرتضى يبحث عن ثغرة قانوينة لضم أكثر من لاعب في الأهلي، عقب نهاية الموسم الحالي ومع بداية فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن النادي لا يحق له ضم سوى صفقة وحيدة فقط خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل“.

وأضاف المصدر: ”مرتضى حدد الثلاثي صالح جمعة وحسين السيد وصلاح محسن كخيار أول للتعاقد معهم خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قلة مشاركتهم مع الفريق خلال الفترة الحالية مع الفريق الأحمر، في ظل عدم اقتناع رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بمستواهم الفني والبدني“.

وتابع: ”مرتضى يرغب في إغراء صالح وحسين وصلاح محسن بالانضمام لصفوف الزمالك والحصول على المقابل المادي الذي يرغبون في الحصول عليه، ويتم ذلك في نهاية الموسم الحالي من خلال استغلال غضبهم من عدم المشاركة مع الفريق في عهد رينيه فايلبر وفي حالة موافقتهم يتم فسخ تعاقدهم مع القلعة الحمراء من خلال استغلال بند عدم المشاركة في 10% من المباريات التي يخوضها الأحمر في الموسم الحالي على المستوي المحلي والأفريقي“.

ويرغب الزمالك في استغلال هذا البند لضم الثلاثي خاصة صالح جمعة وصلاح محسن، إذ ترتبط الجماهير الحمراء بعلاقة خاصة مع الأول وسيكون انضمامه للزمالك ضربة موجعة لإدارة الخطيب وردًّا علي صفقة كهربا، فيما سيكون الثاني ضربة قوية أيضًا خاصة أنه انضم للأهلي مقابل 40 مليون جنيه، ورحيله مجانًا من الفريق يعدّ إهدارًا للمال العام.

واستطرد المصدر: ”الظروف حتى الآن تسمح للزمالك باستخدام بند الـ10% من المشاركة، خاصة صالح جمعة الذي لم يشارك مع الأهلي في أي لقاء رسمي حتى الآن من بداية الموسم الحالي، فيما يشارك صلاح محسن لدقائق قليلة للغاية وتنعدم فرض حسين السيد في ظل وجود علي معلول ومحمود وحيد“.

يذكر أن مرتضى منصور، كان أعلن في تصريحات تلفزيونية عن تجهيز مفاجأة لإدارة الأهلي من أجل الرد على صفقة كهربا كما سيتم التحرك من الناحية القانونية من أجل فرض عقوبة مالية كبيرة على الأهلي وإيقاف اللاعب لفترة طويلة.

ومن جانب آخر، كشف نادي لوزيرن السويسري، موقفه من انتقال النيجيري بليسنغ إليكي لاعب الفريق إلى الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

قال ريمون ماير، المدير الرياضي لنادي لوزيرن السويسري، في تصريحات لصحيفة بيليك السويسرية: ”إليكي لن يرحل عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، عقده مستمر حتى صيف 2022، ولا تشغلنا الإشاعات التي تتردد عن انتقاله للأهلي بناء على طلب رينيه فايلر“.

وفي الإطار ذاته تحاول لجنة التخطيط في الأهلي إقناع رينيه فايلر بالتراجع عن فكرة التعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وضم مدافع من أجل دعم خط دفاع الفريق الذي يعاني نقصًا شديدًا.