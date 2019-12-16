مرتضى منصور يهاجم محمود الخطيب وكهربا.. ويرفض حكم مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش (فيديو)

هاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، نظيره في الأهلي محمود الخطيب، بعدما ضم محمود عبدالمنعم ”كهربا“، لاعب الفريق السابق، في ظل الأزمة الدائرة بين النادي الأبيض واللاعب، كما انتقد حكم مباراة فريقه ضد طلائع الجيش في الجولة الـ 8 للدوري المصري الممتاز.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: ”لم يحدث في تاريخ الأهلي والزمالك أن حاول طرف الحصول على لاعب يتبقى له في فترة تعاقده 3 سنوات ونصف السنة، لا يوجد فتوات في البلد يا خطيب“.

وأضاف: ”أحضّر مفاجأة لمحمود كهربا، هو يقول إن عقده باطل، والعقد موثق في اتحاد الكرة ودفعنا الرسوم، إذا كان تعاقده باطلًا كيف لعب موسمًا كاملاً في الزمالك وأخذ مستحقاته“.

وتابع: ”سنصدر بيانًا بعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش، ما يفعله كهربا والخطيب بلطجة لن نترك حقنا في صفقة كهربا هناك قوانين واتحاد دولي“.

وأردف: ”تحايلت على تركي آل الشيخ لكي يتعاقد مع كهربا، ورفض بسبب سلوك اللاعب وقال لي أعطني طارق حامد“.

واستطرد: ”كهربا كان يريد أن يكون عقده بقيمة 25 مليون جنيه في السنة، هذا المبلغ أعطيه للاعب أجنبي لأنه بمواصفات معينة، وعقده في البرتغال كان مقابل 50 ألف دولار“.

وأكد منصور: ”هناك اتفاق بين الأهلي والنادي البرتغالي وإيناسيو، مدرب الفريق الأسبق، لوقوع كل ما حدث، لن أتركك يا بيبو، أنت تصنع الفتنة“.

وأردف: ”لا تنس يا خطيب جلستك مع أحمد الشناوي قبل مباراة القمة، الشناوي وقتها تعمد دخول 3 أهداف للأهلي بعد جلسته مع الخطيب وتركي آل الشيخ“.

وشدد: ”كهربا عقده سار مع الزمالك، هناك ملف في الاتحاد الدولي بشأن اللاعب، حق الزمالك لن يضيع، أنت يا خطيب خضت معركة لست على قدرها“.

جهاد جريشة

كما شدد منصور على رفضه التام لتعيين جهاد جريشة حكمًا لمباراة فريقه أمام طلائع الجيش في الجولة الـ8 للدوري المصري الممتاز، بسبب وجود مشاكل شخصية بينهما.

وقال رئيس الزمالك، إنه تقدم ببلاغ ضد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام من قبل مطالبًا عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، بالتدخل لإيقاف مثل هذه الأمور.

وأبرز مرتضى منصور: ”هو قادم لكي يظلم الزمالك، أقول لعمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة، هناك بلاغ مقدم مني ضد جمال الغندور فكيف يختار الحكام؟“.

وأردف: ”قائمة الزمالك تحتاج لتعديلات بعد هروب حمدي النقاز ومحمود كهربا، والأهلي -أيضًا- من حقه استبدال لاعبيه المصابين مثل: حمدي فتحي، ومحمد محمود، لأنهما سيغيبان لمدة طويلة“.

وأشار إلى أنه يرفض تمامًا عودة التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق الأبيض، ووصفه بالخائن، بعدما فسخ عقده من طرف واحد، بداعي عدم حصوله على المستحقات المالية الخاصة به، مشددًا على أن صفحته قد أغلقت.

وأكد أن اللاعب المغربي خالد بوطيب، مهاجم الفريق ”مؤدب ومحترم“، موضحًا أنه سيفعل ما في مصلحة الزمالك فيما يخص مستقبل اللاعب.

كما شدد على أن راتب بوطيب السنوي الذي يصل إلى 1.2 مليون يورو لا يعد ضخمًا كما يتردد، وضرب مثالًا براتب التونسي علي معلول لاعب الأهلي، مؤكدا أنه يصل إلى 25 مليون جنيه مصري (1.39 مليون يورو تقريبًا).