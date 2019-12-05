مرتضى منصور: حمدي النقاز خائن.. زوجته لا تريد البقاء في مصر

شنَّ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجومًا ناريًّا على حمدي النقاز، ظهير أيمن الفريق ومنتخب تونس الأول لكرة القدم، بسبب قيامه بفسخ تعاقده مع النادي من طرف واحد وتقديم شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ بداعي عدم حصوله على مستحقاته المالية لدى النادي منذ بداية الموسم الحالي.

وقال مرتضى في فيديو مصور عبر قناته على ”يوتيوب“: ”حمدي النقاز خائن وعار على تونس، لأن عقده مع النادي لمدة 4 سنوات مرَّ منها موسمان ويتبقى له موسمان، وحصل على مستحقاته المالية كاملة وليس له أيّ مليم، لقد حصل على جزء في شهر أغسطس الماضي، وحصل على مستحقات أخرى مقدمًا والتي كان من المفترض أن يحصل عليها في شهر يناير 2020 ، وأول مستحقات له ستكون في أول أبريل المقبل، هو أنت شغال في طابونة ياحمدي؟!!“.

وأضاف: ”النقاز في شهر يناير الماضي كان متهمًا في محضر قيادة سيارة دون أرقام وكان يبكي من أجل أن يتم إنهاء المحضر بشكل ودّي، والزمالك تدخل وخرج، وجاء مرة أخرى من أجل حل أزمة قيد ابنته في إحدى المدارس الدولية والنادي تدخل وساعده، وهو الآن يرد الجميل بالتمرد“.

وتابع: ”جاء مرة ثالثة ورحل دون إذن إلى تونس وقال، إن زوجته لا ترغب في الاستمرار بمصر، النقاز نصب على وكيل أعماله، وقام الأخير بتقديم شكوى ضد اللاعب وكان في طريقه لإيقاف اللاعب محليًّا ودوليًّا عن طريق المحكمة الرياضية الدولية، وتدخلنا من أجل إنقاذ مستقبله للأسف هذا اللاعب عار على تونس“.

وتابع مرتضى: ”لو لديك رغبة في الرحيل عن الزمالك، أحضر عرضَ احترافٍ مناسبًا وغادر، لكن طريقة ليّ الذرع لن تنجح معنا، الإعلام التونسي المحترم تواصل معي لكشف سبب أزمة اللاعب وأوضحت لهم الصورة كاملة“.

وعن مصير كهربا قال مرتضى: ”هل يجوز أن تصدر بطاقة مؤقتة له لكي يلعب في أفيس البرتغالي، ثم تصدر بطاقة مؤقتة أخرى لكي ينتقل لصفوف الأهلي، اتحاد الكرة المصري رفض إرسال البطاقة الرسمية للاعب للبرتغال“.

وأضاف: ”عقد اللاعب مع الزمالك مستمر لعدة مواسم مقبلة، ولا يحق له الانتقال لصفوف الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، الإعلام الفاسد يروّج لقصص كثيرة غير حقيقية عن انتقال اللاعب للقلعة الحمراء ويتجاهل الموقف القانوني للزمالك“.

ومن جانب آخر أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق لمباراة الهلال السوداني، وذلك بعد مشاركة اللاعب في مران الفريق الجماعي كاملًا.

وكان هاني اشتكى من إجهاد خفيف في العضلة الضامة بعد مشاركته في مباراة النجم الساحلي قبل الأخيرة، وحصل على راحة سلبية من مباراة بني سويف أمس الأول.