شروط النادي الأهلي المصري لتجديد عقد فايلر.. والزمالك يؤمن استمرار محمود علاء

كشف مصدر داخل الأهلي المصري موقف النادي من بدء مفاوضات تجديد عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي، خاصة بعد الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة عن وجود تجاه قوي لدى مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، بالتنسيق مع لجنة التخطيط بالنادي برئاسة محسن صالح، لتجديد عقد المدير الفني لمدة موسمين، بعد الأداء والنتائج الجيدة التي يحققها في الفترة الأخيرة ببطولة الدوري المصري.

وحقق الأهلي العلامة الكاملة في البطولة بالفوز بـ5 مباريات متتالية وبعدد وافر من الأهداف في معظمها، وكان حقق الفوز بطولة السوبر المصري بالفوز على الزمالك بنتيجة 3/2.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“: ”إدارة الأهلي لم تفتح حتى الآن ملف تجديد عقد فايلر، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، خاصة أنه من المبكر الحديث في هذا الأمر، فالفريق لم يخض سوى 5 مباريات فقط في بطولة الدوري العام ولقاء في بطولة كأس مصر ولقاء في دور المجموعات (دور الـ16) لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وما زال الموسم طويلاً، ولن يتم فتح ملف التجديد إلا بعد أن يمر على الأقل 75% من المباريات التي من المقرر أن يخوضها الأهلي في هذا الموسم بمختلف البطولات التي يشارك فيها على المستوى المحلي والأفريقي“.

وأَضاف المصدر: ”إدارة الأهلي عند التعاقد مع فايلر أكدت أن أهم شروط تجديد تعاقده بعد نهاية الموسم الحالي واستمراره مع الفريق لعدة مواسم مقبلة، هو التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، خاصة أنها الهدف الأول للإدارة والجماهير، وعدم الفوز بها يعني إنهاء التعاقد بنهاية الموسم الحالي، حتى لو توج الفريق ببطولتي الدوري وكأس مصر؛ لأن الجماهير الحمراء لن تقبل استمراره في حالة الفشل الأفريقي“.

ومن جانب آخر، أبدت إدارة الأهلي عدم اهتمامها بالأنباء التي ترددت عن دخول الزمالك في مفاوضات مع ثنائي الفريق صالح جمعة وحسين السيد من أجل الرد على نجاح القلعة الحمراء في خطف محمود عبدالمنعم ”كهربا“، من خلال الرحيل لنادي أفيس البرتغالي لمدة 6 أشهر.

أكد مصدر داخل الأهلي لـ“إرم نيوز“: ”عقد صالح مع الأهلي مستمر لعدة مواسم مقبلة، ولا يستطيع الزمالك أن يتعاقد مع اللاعب لعدم وجود أي شروط جزائية فضلاً عن حصول اللاعب على مستحقاته بانتظام فلا يستطيع فسخ تعاقده مع النادي“.

وأَضاف المصدر: ”الأهلي قام بقيد حسين السيد في قائمته المحلية في بداية الموسم الحالي رغم عدم الحاجة لجهوده الفنية لحرمان الزمالك من التعاقد معه، ويتم الآن البحث عن عرض مناسب لرحيله من القلعة الحمراء سواء في فترة الانتقالات الشتوية أو نهاية الموسم الحالي، ليحقق النادي أقصى استفادة مالية“.

وفي سياق آخر، نجح نادي الزمالك في التوصل لاتفاق مع محمود علاء مدافع الفريق ومنتخب مصر، من أجل تعديل تعاقده في الفترة المقبلة، لقطع أي طريق على الأهلي، الذي ترددت أنباء عن وجود رغبة من الجهاز الفني للقلعة الحمراء لضم اللاعب لتدعيم خط الدفاع.

ومن المنتظر أن يقوم علاء بالتوقيع علي العقد الجديد مع الزمالك خلال الأيام المقبلة، وسيتم توثيقه في اتحاد الكرة لفرض مزيد من الاستقرار في الفريق.