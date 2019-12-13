رسميًا.. النادي الأهلي المصري يتعاقد مع كهربا (صورة)

أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الجمعة، رسميًا، تعاقده مع محمود عبدالمنعم ”كهربا“، بعقد يمتد لـ4 سنوات ونصف، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع فريق ديسبورتيفو دا أفيس البرتغالي، منذ أيام.

ونشر الأهلي صورة لكهربا وهو يحمل قميص النادي، وكتب: ”الأهلي يتعاقد مع كهربا لمدة 4 سنوات ونصف“، في حين لم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

وغادر كهربا، البالغ من العمر 25 عامًا، نادي الزمالك، في يونيو الماضي، إلى ديسبورتيفو أفيس، في خطوة أولى بطريق الانضمام إلى الأهلي.

وسدد كهربا مبلغ 400 ألف يورو قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع ناديه البرتغالي، ليصبح حرًا قبل أن ينضم لصفوف الأهلي.

ومن المقرر أن يحصل كهربا على 4.5 مليون جنيه مصري خلال الـ6 أشهر الأولى في عقده مع الأهلي، ثم 9 ملايين جنيه عن الموسم الأول ومثلها في الموسم الثاني، ليكون بذلك ضمن لاعبي الفئة الأولى في القلعة الحمراء.

أما في السنة الثالثة في عقد كهربا، ستزيد القيمة المالية فيها إلى 10 ملايين جنيه، بزيادة مليون جنيه، وهو الأمر الذي سيحدث أيضًا في السنة الرابعة، حيث سيحصل على 11 مليون جنيه.

كما يحتوي عقد كهربا مع الأهلي، على بند ينص على توفير عقد إعلانات بقيمة 10 ملايين جنيه للاعب، خلال فترة تعاقده مع القلعة الحمراء.

ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة، تصريحات ساخنة من جانب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، تجاه كهربا، خاصة أن النادي الأبيض سبق وتقدم بشكوى ضد اللاعب لإيقافه، بعدما رحل بشكل مفاجئ عن الفريق في الصيف الماضي.

وأقرّ اتحاد الكرة المصري بصحة تعاقد كهربا مع الزمالك، الذي يمتد لـ3 سنوات مقبلة، في حين أكد اللاعب عدم صحة هذا العقد؛ لأنه لم يتم توثيقه في الموعد المحدد لتوثيق العقود بالجبلاية.