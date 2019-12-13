موجز أخبار الأهلي والزمالك: فايلر يحدد الصفقة الجديدة بعد كهربا.. ومحاولة أخيرة لحل أزمة النقاز

شهد، اليوم الجمعة، عدة أحداث مهمة على صعيد الأوساط الكروية المصرية على رأسها إعلان النادي الأهلي التعاقد مع اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مهاجم منتخب مصر لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، اليوم الجمعة:

الأهلي يعلن صفقة كهربا.. ومرتضى يتوعد

أعلن النادي الأهلي تعاقده رسميًا مع محمود عبد المنعم كهربا مهاجم منتخب مصر وفريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي في صفقة انتقال حر بعد أن فسخ اللاعب عقده مع فريقه.

ووقّع اللاعب، صباح اليوم الجمعة، في مقر النادي الأهلي، وتم تقديمه رسميًا لوسائل الإعلام، وينتظم كهربا في تدريبات الأهلي بداية، من غدٍ السبت ، كما أنه سيخضع لبرنامج بدني مكثف تمهيدًا لقيده في القائمتين المحلية والأفريقية بداية من شهر يناير المقبل بعد وصول بطاقته الدولية.

ونشر اللاعب رسالة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، كتب فيها:“‎الطيبون دائمًا يفوزون في النهاية.. الفوز الحقيقي هو العودة إلى أهلي وبيتي النادي الأهلي، فالحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه“.

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي خلال تصريحات لـ“إرم نيوز“ إن صفقة كهربا جاءت بعد موافقة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، موضحًا أن كهربا إضافة كبيرة للهجوم الأهلاوي، ومفاوضات إقناعه بالرحيل للأهلي لم تستغرق الكثير.

في المقابل توعد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إدارة الأهلي بعد إعلان صفقة كهربا، معلنًا عبر تصريحات صحفية تقدمه بشكوى رسمية ضد الأهلي لاتحاد الكرة المصري بعد التعاقد مع اللاعب، مؤكدًا أن حق الزمالك محفوظ، لأن العقد الموثق بالاتحاد مستمر حتى عام 2022.

فايلر يحدد صفقة الأهلي الجديدة

حدد فايلر صفقة النادي الأهلي الجديدة التي سيضمها في شهر يناير المقبل بعد التعاقد مع كهربا.

وطلب فايلر التعاقد مع النيجيري بليسنج إيليكي مهاجم فريق لويزيرن السويسري الذي سبق أن قاده خلال الفترة الماضية مدرب الأهلي.

وعقد فايلر جلسة مع لاعبه الأنجولي جيرالدو دا كوستا لإبلاغه بقرار الرحيل خلال الفترة المقبلة لعدم منحه الفرصة.

محاولة أخيرة لحل أزمة النقاز في الزمالك

تُجرى محاولة أخيرة من قبل لاعبي فريق الزمالك لحل أزمة التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق وديًا.

وتوسط عدة لاعبين في فريق الزمالك من أجل إقناع مرتضى منصور رئيس النادي من أجل حل أزمة النقاز، وتسوية مستحقاته المالية،والعودة للفريق بداية من شهر يناير المقبل.

وخاض الزمالك مباراة ودية، اليوم الجمعة، أمام فريق الشباب بالنادي فاز بها بخماسية نظيفة، كما ذبح مصطفى فتحي لاعب الفريق عجلًا من أجل التخلص من شبح الإصابة الذي يطارده.

بيراميدز يجدد الثقة في ديسابر

أعلن هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي مستمر في منصبه، ولا صحة حول رحيله خلال الفترة المقبلة، بعد الخسارة الأخيرة أمام الزمالك في الدوري الممتاز.

وأوضح سعيد أن المدير الفني مستمر مع الفريق، ويستعد حاليًا للتحضير لاستكمال طموح الفريق في باقي مباريات الدوري والكأس وكأس الكونفيدرالية الأفريقية، مشددًا على أن المدرب يلقى كل الدعم منه ومن الإدارة بهدف تحقيق الأهداف المطلوبة منه ومن الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وحول إمكانية توقيع عقوبات مالية على لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام الزمالك، قال المدير الرياضي إنه شأن داخلي يخص الإدارة واللاعبين أنفسهم، وفي حال وجود قرارات يرغب النادي في الإعلان عنها، ستعلن في الوقت المناسب.

الإسماعيلي يرفض رحيل الشامي

رفض النادي الإسماعيلي فكرة رحيل محمد الشامي مهاجم الفريق الأصفر بعد تلقيه عرضًا من الدوري الأمريكي من فريق فانكوفر.

وتمسك مسؤولو الإسماعيلي ببقاء اللاعب في صفوف الفريق للحاجة إلى خدماته في المرحلة المقبلة.