هل تشهد ”معركة خطف النجوم“ بين الأهلي والزمالك جولة جديدة بعد انضمام كهربا للأحمر؟

أعلن النادي الأهلي المصري التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا مهاجم منتخب مصر بعد فسخ عقده مع ناديه ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ليسدل الستار على هذه الصفقة التي طال انتظارها من جماهير القلعة الحمراء إلا أنها تفتح المجال أمام صراع شرس بين الأهلي والزمالك الفريق الأسبق لكهربا.

وتحدث بعض مشجعي النادي الأهلي بل وألمح بعض المقربين من إدارته أن صفقة كهربا هي ضربة للزمالك بعد أن ساهم الفريق الأبيض في أزمة تجديد عقد صانع الألعاب عبد الله السعيد الذي انتقل بعد ذلك إلى بيراميدز.

ولا يعد هذا السيناريو جديدًا بالنسبة لصراع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك فالتنافس على خطف نجوم الفريقين أصبح عادة متكررة خاصة في السنوات العشرين الأخيرة.. ولكن السؤال هل تشهد هذه الحرب الشرسة ضربة جديدة بعد إعلان الأهلي ضم كهربا؟ هذا ما تحاول ”إرم نيوز“ الإجابة عنه في التقرير التالي:

تهديدات مرتضى

هدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بشكل علني مسؤولي الأهلي بخطف نجوم الفريق الأحمر حال ضم كهربا.

ولم تتوقف تهديدات مرتضى منصور عند هذا الحد بل أدلى بتصريحات قوية ضد اللاعب ووكيله أحمد يحيى ووالد اللاعب.

وأكد خالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق والمقرب من مرتضى منصور، عبر مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك أن إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور ستقدم شكوى جديدة ضد النادي الأهلي بعد أن تعاقد رسميًا مع لاعب الفريق السابق محمود عبد المنعم كهربا للاتحادين المصري والدولي لكرة القدم لأنه ساعد كهربا على الهروب وعدم تنفيذ عقد انتقاله للفريق الأحمر.

وأضاف: ”كهربا سيتعرض لغرامة مالية وربما الإيقاف لأن عقده مستمر مع الزمالك حتى 2022 وهو ما تم توثيقه باتحاد الكرة وانتقال كهربا سيضر القلعة الحمراء خاصة أن سلوكيات اللاعب محل انتقادات واسعة“.

ضربة السعيد

لا ينسى جمهور الأهلي أزمة تجديد عقد عبد الله السعيد نجم وسط الفريق السابق الذي وقع سرًا للزمالك قبل تجديد عقده مع الأهلي وهو ما تسبب بعد ذلك في عرض اللاعب للبيع.

ويرى البعض أن صفقة كهربا هي ضربة للزمالك بعد الحصول على توقيع السعيد ثم قرار الأهلي بعد ذلك بعرضه للبيع.

وقال شريف عبد المنعم مهاجم الأهلي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن صفقة كهربا مفيدة للفريق الأحمر كما أنها ضربة بلا شك للزمالك.

وأوضح أن كهربا حل هجومي رائع ويمتاز بالسرعات والقدرات التهديفية ويجيد في أكثر من مركز في خط الهجوم وبالتالي توظيفه سيكون سهلًا للمدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

صفقات منتظرة

يترقب جمهور الزمالك رد إدارة ناديه على مسألة رحيل كهربا للأهلي وهو ما وعد به رئيس النادي.

وتتجه أفكار المتابعين نحو أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق خاصة في ظل أنباء وجود خلافات في مسألة المفاوضات لتجديد عقده بجانب حاجة الزمالك لظهير أيمن في الموسم الجديد بعد رحيل التونسي حمدي النقاز وفسخ عقده من طرف واحد.

وتؤكد مصادر داخل نادي الزمالك لـ“إرم نيوز“ أن الظهير الأيسر حسين السيد سيكون صفقة الزمالك القادمة بعد أن رفض اللاعب كافة محاولات الأهلي لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية هذا الموسم.

وأشارت مصادر أخرى إلى أن الزمالك بدأ التفاوض لضم أحمد حمدي صانع ألعاب الأهلي السابق الذي رحل للجونة في الموسم الجديد بجانب محاولات ضم صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي من خلال عرض خارج مصر ثم العودة للفريق الأبيض.

وقائع سابقة

لا يحدث هذا السيناريو للمرة الأولى فالعلاقة بين الأهلي والزمالك منذ بداية الألفية الثالثة تطورت فيما يتعلق بخطف لاعبي كل فريق من الآخر بشكل مماثل لفكرة ضم لاعبين من أندية أخرى.

وانضم التوأم حسام وإبراهيم حسن من الأهلي للزمالك في صيف عام 2000 بعد تعثر مفاوضات التجديد للأهلي وتفاوض الزمالك لضمهما، وضم الزمالك أيضًا إبراهيم سعيد عام 2004 قادمًا من الفريق الأحمر.

وانضم معتز إينو لاعب الزمالك للأهلي بعدما رفض تجديد عقده، ثم كان انضمام الثنائي طارق السعيد ومحمد صديق من الزمالك للأهلي أيضًا، كما ضم الزمالك اللاعب حسين ياسر المحمدي من الفريق الأحمر، ورد الأهلي بضم صبري رحيل ظهير أيسر الفريق الأبيض .. ونجح الأهلي في ضم مؤمن زكريا بعد نهاية إعارته للزمالك من ناديه الأصلي إنبي.