أهداف مباراة الزمالك ضد بيراميدز.. 2/0 للمارد الأبيض (فيديو)

سجل مصطفى محمد الهدف الأول لناديه الزمالك في مباراته مع بيراميدز، في الجولة السابعة (مؤجلة) من الدوري المصري الممتاز.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يتقدم مصطفى محمد للزمالك في الدقيقة 52.
وسجل محمود علاء الهدف الثاني للزمالك من ضربة جزاء في الدقيقة 79.
#الزمالك_بيراميدز
هدف البلدوزر مصطفى محمد الاول في بيراميدز
انت فين يا بلال ????????????pic.twitter.com/xlcKrabHqY
— سعود (@53c2a01163be441) December 12, 2019
#الزمالك_بيراميدز
الهدف الثاني للزمالك في بيراميدز
عملاق الدفاع محمود علاء ????????
pic.twitter.com/6WvJWv7j2r
— سعود (@53c2a01163be441) December 12, 2019
يحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 10 نقاط وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي، وحقق الزمالك 3 انتصارات من 5 مباريات وتعادل أمام إف سي مصر وخسر أمام إنبي.
وسجل الزمالك 6 أهداف واستقبل 4 أهداف، ويعد هداف الفريق ببطولة الدوري أحمد سيد زيزو برصيد هدفين.
ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، وحقق الفريق 3 انتصارات و3 تعادلات دون هزيمة.. وسجل بيراميدز 13 هدفًا واستقبل 7 أهداف، ويتصدر ترتيب هدافي الفريق والدوري عبدالله السعيد صانع الألعاب.