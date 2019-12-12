 أهداف مباراة الزمالك ضد بيراميدز.. 2/0 للمارد الأبيض (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة الزمالك ضد بيراميدز.. 2/0 للمارد الأبيض (فيديو)

أهداف مباراة الزمالك ضد بيراميدز.. 2/0 للمارد الأبيض (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل مصطفى محمد الهدف الأول لناديه الزمالك في مباراته مع بيراميدز، في الجولة السابعة (مؤجلة) من الدوري المصري الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يتقدم مصطفى محمد للزمالك في الدقيقة 52.

وسجل محمود علاء الهدف الثاني للزمالك من ضربة جزاء في الدقيقة 79.

يحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 10 نقاط وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي، وحقق الزمالك 3 انتصارات من 5 مباريات وتعادل أمام إف سي مصر وخسر أمام إنبي.

وسجل الزمالك 6 أهداف واستقبل 4 أهداف، ويعد هداف الفريق ببطولة الدوري أحمد سيد زيزو برصيد هدفين.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، وحقق الفريق 3 انتصارات و3 تعادلات دون هزيمة.. وسجل بيراميدز 13 هدفًا واستقبل 7 أهداف، ويتصدر ترتيب هدافي الفريق والدوري عبدالله السعيد صانع الألعاب.

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