أهداف مباراة الزمالك ضد بيراميدز.. 2/0 للمارد الأبيض (فيديو)

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الزمالك يحتل المركز الخامس برصيد 10 نقاط وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي، وحقق الزمالك 3 انتصارات من 5 مباريات وتعادل أمام إف سي مصر وخسر أمام إنبي.