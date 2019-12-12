الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك ضد بيراميدز

يستضيف ستاد القاهرة مساء اليوم الخميس مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي الزمالك وبيراميدز في الجولة السابعة للدوري المصري لكرة القدم.

وفرض بيراميدز اسمه على أجواء المنافسة في الدوري المصري منذ تغيير مسماه من الأسيوطي سبورت بعد شرائه في العام الماضي من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه الحالي بالمملكة العربية السعودية ثم باع حصته بالنادي لنائبه رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة باستاد القاهرة بصافرة الحكم محمود عاشور في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة ”تايم سبورتس“ بصوت المعلق مؤمن حسن و“أون سبورت“ بصوت المعلق حاتم بطيشة ومحمد الكواليني.

ترتيب الفريقين

يحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 10 نقاط وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي، وحقق الزمالك 3 انتصارات من 5 مباريات وتعادل أمام إف سي مصر وخسر أمام إنبي.

وسجل الزمالك 6 أهداف واستقبل 4 أهداف، ويعد هداف الفريق ببطولة الدوري أحمد سيد زيزو برصيد هدفين.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، وحقق الفريق 3 انتصارات و3 تعادلات دون هزيمة.. وسجل بيراميدز 13 هدفاً واستقبل 7 أهداف ويتصدر ترتيب هدافي الفريق والدوري عبد الله السعيد صانع الألعاب.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان 7 مرات من قبل، وفاز الزمالك في 5 مواجهات وتعادلا مرة وفاز بيراميدز مرة وحيدة.. وسجل الأبيض 14 هدفاً وأحرز بيراميدز 6 أهداف.

بدأت اللقاءات مع صعود الأسيوطي سبورت للدوري موسم 2014 – 2015 ، وفاز الزمالك بنتيجة 3-1 يوم 14 ديسمبر 2014 في أول لقاء بين الفريقين ثم فاز الزمالك في لقاء الدور الثاني بثنائية دون رد.

وتقابلا في الدوري موسم 2017 – 2018 وفاز الزمالك بهدف نظيف ثم تغلب في الدور الثاني بنتيجة 2-1.

وفي الموسم الماضي، فرض بيراميدز التعادل في أول لقاء بعد تغيير اسمه بثلاثة أهداف لكل منهما ثم فاز بهدف نظيف في الدور الثاني للدوري ولكن الزمالك فاز في نهائي كأس مصر في شهر سبتمبر الماضي بثلاثية نظيفة.

طموح الزمالك.. وأفكار كارتيرون

يبحث فريق الزمالك عن استمرار صحوته مع مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون الذي حقق الفوز في أول لقاءين على حساب الشرقية في كأس مصر بثلاثية مقابل هدف وعلى بريميرو دو أوجوستو الأنجولي بثنائية نظيفة في دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب عن صفوف الزمالك الظهير الأيسر عبد الله جمعة والمدافع محمود حمدي الونش والمغربي خالد بوطيب للإصابة ومحمود عبد الرازق شيكابالا لمرضه بنزلة برد بجانب محمد عنتر والحارس محمد صبحي وكريم بامبو لأسباب فنية والتونسي حمدي النقاز الذي فسخ عقده مع الفريق من طرف واحد لعدم حصوله على مستحقاته.

ويعتمد كارتيرون على طريقة 4-2-3-1 بوجود حارس المرمى محمد عواد وأمامه رباعي الدفاع محمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام الظهير الأيمن وقائد الفريق ومحمد عبد الشافي الظهير الأيسر.

ويقود خط الوسط ثنائي الارتكاز المتميز طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي مع دور صانع الألعاب يوسف إبراهيم أوباما وعلى الأطراف أحمد سيد زيزو والمغربي أشرف بن شرقي وفي خط الهجوم مصطفى محمد.

وقال أيمن يونس مهاجم الزمالك الأسبق لإرم نيوز إن قوة الفريق الأبيض في اللقاءين الأخيرين مع كارتيرون تتمثل في الاستحواذ واستغلال تحركات الثلاثي مصطفى محمد وبن شرقي وأوباما بدون كرة.

وأضاف: ”يجب على كارتيرون تكليف زيزو بواجبات دفاعية لمساندة عبد الشافي وحازم إمام في هذه المباراة خاصة مع سرعة أجنحة بيراميدز الهجومية“.

انطلاقة بيراميدز.. وأوراق ديسابر

يقدم بيراميدز مستويات طيبة مع مدربه الفرنسي ديسابر ولم يخسر منذ هزيمته أمام الزمالك بثلاثية في نهائي كأس مصر وفاز بجميع مباريات الكونفدرالية كما أنه تجنب الهزيمة في 6 مباريات بالدوري.

وأكد ديسابر قبل لقاء الزمالك أن مواجهة الدوري ستختلف تماماً عن لقاء الكأس وسيكون الأمر مهماً لفريقه من أجل رد الاعتبار بعد الخسارة بثلاثية ولكن الحسابات تبدو مختلفة بعض الشيء.

ويغيب عن بيراميدز أحمد علي وطارق طه ومحمود حماده ومحمد عطوة لأسباب فنية، ويعتمد ديسابر على طريقة 4-2-3-1 بوجود الحارس أحمد الشناوي وأمامه رباعي الدفاع علي جبر والإيفواري ويلفريد كانون ورجب بكار وأحمد أيمن منصور.

ويقود خط الوسط محمد فتحي وبجواره عمر جابر ويعود عبدالله السعيد للتشكيل الأساسي صانعاً للألعاب مع الجناح الأيمن محمد فاروق والجناح الأيسر البوركيني إيريك تراوري ويقود الهجوم الغاني جون أنطوي.

وأكد علي ماهر، مدرب الأسيوطي الأسبق لإرم نيوز أن بيراميدز يملك قوة هجومية ضاربة وأوراقا أساسية مميزة وأخرى بديلة موضحاً أن أكبر دليل على ذلك بقاء إسلام عيسى وإبراهيم حسن ودودو الجباس على مقاعد البدلاء واستبعاد أحمد علي من التشكيلة تماماً.

وأوضح أن قوة بيراميدز تتمثل في انطلاقات القادمين من الخلف خاصة إيريك تراوري وعمر جابر ومحمد فاروق وهو ما يجعل الفرصة مهيأة أمامهم لتسجيل الأهداف.