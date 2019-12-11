الأهلي يصعق وادي دجلة بثلاثية ويعود لصدارة ترتيب الدوري المصري (فيديو)

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في اجتياز عقبة وادي دجلة وفاز عليه بثلاثة أهداف نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام الدولي في إطار مباريات الأسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز.

أحرز رمضان صبحي الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 53، من تسديدة قوية.

وعزز وليد أزارو تقدم الأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة 72 من متابعة لعرضية حسين الشحات.

وأضاف أحمد الشيخ، لاعب وسط فريق الأهلي، الهدف الثالث في الدقيقة 93 من متابعة لتمريرة عمرو السولية.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 15 نقطة، لتحقيقه الفوز في المباريات الخمس التي خاضها الفريق، فيما توقف رصيد وادي دجلة عند 3 نقاط في المركز الأخير.