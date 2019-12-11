أهداف مباراة الأهلي ووادي دجلة: 3-0 للفريق الأحمر (فيديو)

تقدم رمضان صبحي مهاجم النادي الأهلي بهدف في شباك وادي دجلة خلال المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي تقام على استاد السلام في الجولة السابعة من المسابقة المحلية.

وأحرز رمضان هدفه في الدقيقة 52 من تسديدة قوية، وتبعه وليد أزارو بالهدف الثاني.

ثم أحرز أحمد الشيخ الهدف الثالث في الثواني الأخيرة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، بينما يتواجد دجلة في قاع الجدول برصيد 3 نقاط من 6 مباريات.

وفشل وادي دجلة في تحقيق أي انتصار بمسابقة الدوري الممتاز، وجمع نقاطه الـ3 من 3 تعادلات أمام حرس الحدود والاتحاد ومصر المقاصة.

ويأمل فريق الأهلي في تحقيق الانتصار الخامس على التوالي بالدوري، والوصول للنقطة رقم 15 لاستعادة صدارة ترتيب جدول الدوري.

ويشهد التاريخ تفوقًا كبيرًا من النادي الأهلي خلال لقاءات الفريقين، إذ التقى الفريقان في 14 مباراة في منافسات بطولة الدوري الممتاز، منذ صعود دجلة للممتاز في موسم 2010-2011، وحقق الأهلي الفوز في 10 مباريات، تعادل في 3 مباريات، بينما حقق دجلة الفوز في مباراة وحيدة.