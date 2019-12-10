هل ينضم موليكا للنادي الأهلي المصري؟

كشف مصدر داخل الأهلي المصري موقف النادي من التفاوض مع مازيمبي الكونغولي من أجل التعاقد مع موليكا مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، لتدعيم خط هجوم الفريق، أو تأجيل الصفقة لنهاية الموسم الجديد، بسبب قيد مشاركة اللاعب مع ناديه في بطولة دوري أبطال أفريقيا الجارية حاليًا، ما يعني استحالة مشاركته مع القلعة الحمراء في نفس البطولة، حال التعاقد معه.

وأكدت تقارير صحفية أن الأهلي دخل في منافسة مع كل من الزمالك وبيراميدز من أجل التعاقد مع موليكا خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الأداء الباهر الذي يقدمه اللاعب مع ناديه في بطولة أفريقيا حاليًا، حيث قاد الفريق لصدارة مجموعته بتحقيق الفوز على الزمالك في الجولة الأولى وزيسكو يونايتد في الجولة الثانية.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ“إرم نيوز“: ”موليكا كان من أهم الصفقات التي كان الأهلي يرغب في التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في بداية الموسم الحالي، وفتح خط مفاوضات مع مازيمبي لضم اللاعب، لكن ناديه بالغ بشدة في المبلغ المالي المطلوب للاستغناء عنه، ما أجبر الأهلي على التراجع عن ضم اللاعب رغم الحاجة الشديدة لجهوده الفنية“.

وتابع المصدر: ”من الصعب أن يتفاوض الأهلي مع مازيمبي حاليًا من أجل التعاقد مع موليكا في فترة الانتقالات الشتوية، بعد أن شارك اللاعب مع ناديه في بطولة أفريقيا، ما سيحرم الأهلي من جهودة في البطولة وفقًا لقواعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، التي تمنع مشاركة أي لاعب في البطولة في ناديين مختلفين، لذا لن يوافق رينيه فايلر على ضم اللاعب، في ظل تمسكه بضرورة ضم مهاجم أفريقي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لتدعيم صفوف الأحمر في دوري أبطال أفريقيا، كما لن يوافق مازيمبي على رحيله مهما كان المبلغ المالي المعروض فيه بسبب الرغبة في المنافسة على اللقب الأفريقي“.

وأردف: ”بالطبع سيقدم الأهلي عرضًا لضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في حالة موافقة مازيمبي على رحيل اللاعب، خاصة أنه أفضل مهاجم أفريقي متاح، وهناك اتجاه لتقديم عرض مغرٍ لضمه وقطع الطريق على الزمالك وبيراميدز“ .

ومن جانب آخر كشف مصدر بالأهلي حقيقه الأنباء التي ترددت عن فشل صفقة انتقال محمودعبدالمنعم كهربا لاعب أفيس البرتغالي لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“: ”كهربا سينضم لصفوف الأهلي ولن تتخلى إدارة النادي عن اللاعب الذي يرغب بشدة في العودة للقلعة الحمراء، لكن رينيه فايلر المدير الفني للفريق هو السبب حتى الآن في تأجيل إعلان الصفقة بشكل رسمي، بسبب رغبته في ضم مهاجم ومدافع في يناير بسبب النقص في صفوف الفريق والتخوف من قيد اللاعب في القائمة الأفريقية وأن يتم إيقافه من قبل الفيفا بسبب شكوى الزمالك ضده فيهدر على النادي مكانًا دون داعٍ، وطلب عدم ضم كهربا إلا في بداية الموسم الجديد، فيما تتمسك لجنة الكرة بضمه في يناير بسبب الوعد الذي قدمه محمود الخطيب رئيس النادي للاعب“.

وأضاف: ”هناك مشاورات بين فايلر ولجنة التخطيط حول كهربا وسيتم حسم موقفه خلال الأيام المقبلة خاصة أن اللاعب يضغط على الإدارة بشدة ويظهر ذلك في المنشورات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ويلوح بعرض بيراميدز“.