التشكيلة المتوقعة لمباراة الأهلي ضد وادي دجلة اليوم في الدوري المصري

يواجه النادي الأهلي نظيره وادي دجلة، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي تقام على استاد السلام في الجولة السابعة من المسابقة المحلية.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، بينما يتواجد دجلة في قاع الجدول برصيد 3 نقاط من 6 مباريات.

وفشل وادي دجلة في تحقيق أي انتصار بمسابقة الدوري الممتاز، وجمع نقاطه الـ3 من 3 تعادلات أمام حرس الحدود والاتحاد ومصر المقاصة.

ويأمل فريق الأهلي في تحقيق الانتصار الخامس على التوالي بالدوري، والوصول للنقطة رقم 15 لاستعادة صدارة ترتيب جدول الدوري.

ويشهد التاريخ تفوقًا كبيرًا من النادي الأهلي خلال لقاءات الفريقين، إذ التقى الفريقان في 14 مباراة في منافسات بطولة الدوري الممتاز، منذ صعود دجلة للممتاز في موسم 2010-2011، وحقق الأهلي الفوز في 10 مباريات، تعادل في 3 مباريات، بينما حقق دجلة الفوز في مباراة وحيدة.

وسجل الأهلي 16 هدفًا في شباك دجلة، بينما استقبلت شباك الفريق الأحمر 6 أهداف فقط خلال 14 مباراة، ويعد لقاء الفريقين في موسم 2014 – 2015 هو أكبر نتيجة بين الفريقين عندما فاز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويُعد حسام غالي، لاعب الأهلي السابق، صاحب أول أهداف الأهلي في شباك دجلة في أول لقاءات الفريقين في موسم 2010-2011.

تشكيلة الأهلي المتوقعة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، وليد سليمان، رمضان صبحي، حسين الشحات.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتقام مباراة الأهلي ووادي دجلة في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة،الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتنقل قناتا ”أون سبورت“ و“تايم سبورت“ المواجهة على الهواء مباشرة، بتعليق محمد الكواليني وأيمن الكاشف.