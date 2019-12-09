الأهلي في مهمة استعادة صدارة ترتيب الدوري المصري أمام وادي دجلة.. والزمالك يسعى للتعويض ضد بيراميدز

‬سيسعى الأهلي، حامل اللقب، إلى استعادة صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم عندما يلتقي مستضيفه وادي دجلة في الجولة السابعة، بينما يأمل غريمه الزمالك إيقاف نزيف النقاط وتعويض ما خسره قبل توقف المسابقة للعودة الى واجهة المنافسة عندما يستضيف بيراميدز.

وتنطلق غدًا الثلاثاء مباريات الجولة السابعة بعد توقف قصير خاضت فيه بعض الأندية المصرية منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي، بينما خاضت باقي فرق الممتاز مباريات دور الـ32 في كأس مصر.

ويرغب السويسري رينيه فايلر، مدرب الأهلي، في مواصلة الانتصارات المصحوبة بالأهداف الغزيرة والأداء الجيد والذي كان عنوانًا للفريق في مبارياته الأربع التي خاضها بالدوري حتى الآن محققًا بها أربعة انتصارات.

كما يسعى إلى أن يكون الفوز على وادي دجلة هو الخامس على التوالي في مشوار الحفاظ على لقب الدوري.

ويملك الأهلي 12 نقطة من أربع مباريات يحتل بها المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن ثنائي الصدارة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب اللذين لعبا ست مباريات.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع وله 12 نقطة من ست مباريات، بينما يأتي الزمالك في المركز الخامس بعشر نقاط من خمس مباريات.

وتتبقى للأهلي مواجهتان مؤجلتان مع الزمالك والمصري.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، إن فايلر ”طالب اللاعبين بالجدية في الأداء أمام وادي دجلة وعدم التهاون أو التراجع عن الأسلوب الهجومي الذي يعتمد عليه منذ توليه مسؤولية الفريق“.

وقام فايلر بدراسة وادي دجلة استعدادًا لمباراة، الأربعاء المقبل، حيث حصل الجهاز الفني على مجموعة من أشرطة الفيديو لمباريات المنافس أبرزها مبارياته أمام الإسماعيلي ومصر المقاصة ونادي مصر والاتحاد السكندري بالإضافة إلي مواجهته الأخيرة أمام نادي بيلا في مسابقة كأس مصر.

* أول ظهور في الدوري

في المقابل سيكون ظهور الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك الجديد، هو الأول له في مسابقة الدوري الممتاز بعد غياب عامين عندما كان يدرب الأهلي.

وتعد مباراة الزمالك مع بيراميدز ثالث اختبار يخوضه كارتيرون مع فريقه الجديد حيث قاده في كأس مصر ونجح في الفوز على الشرقية 3-1 والتأهل لدور الستة عشر ثم قاده أمام بريميرو أوغوستو الأنغولي في دوري أبطال أفريقيا قبل يومين وفاز 2-صفر.

وقال كارتيرون: ”تدربنا بشكل جيد على الجمل الخططية، وهي السلبية الوحيدة في أداء الفريق سابقًا“.

وتابع: ”نسعى لفرض أسلوبنا على المنافسين، وهو ما نعمل عليه الآن“.

وأضاف: ”الزمالك يملك عناصر تتمتع بالشراسة الهجومية لكن يتعين على اللاعبين التصرف برد فعل سريع لاسترجاع الكرة والدفاع والهجوم بنفس الكفاءة“.

وتنطلق الجولة السابعة غدًا الثلاثاء بإقامة مباراتين حيث يلتقي الجونة مع إنبي والإنتاج الحربي مع سموحة.

ويرغب الثلاثي الجونة والإنتاج الحربي وإنبي في تعويض الخروج مبكرًا من كأس مصر، بينما يسعى حسام حسن مدرب سموحة إلى التقدم بفريقه خطوة على طريق دخول المربع الذهبي.

ويملك سموحة تسع نقاط في المركز السادس بينما يحتل الإنتاج الحربي المركز 11 برصيد سبع نقاط.

وتقام الأربعاء ثلاث مباريات حيث يستضيف الإسماعيلي منافسه مصر للمقاصة ويلعب حرس الحدود مع نادي مصر والأهلي مع وادي دجلة.

وتختتم الجولة السابعة يوم الخميس بثلاث مباريات، حيث يلتقي طنطا مع الاتحاد السكندري والمصري مع المقاولون العرب والزمالك مع بيراميدز.