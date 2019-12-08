إقالة مدير فريق بني ياس بعد خطأ تسبب في وداع كأس الخليج العربي

أعلن نادي بني ياس الإماراتي الاستغناء عن مرزوق المنصوري مدير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وساشا أوليفر مساعد مدرب الفريق ومارك فيليب مدرب اللياقة البدنية.

وأصدر نادي بني ياس بيانًا وجه فيه الشكر للثلاثي الإداري، بعدما تسبب في خروج الفريق من كأس الخليج العربي الإماراتي، بقرار انضباطي.

وقال النادي، في بيانه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”أكدت نتائج تحقيقات اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق في واقعة تبديل مباراة الفجيرة، مسؤولية الثلاثي مسؤولية كاملة عن وقوع الخطأ“.

وأضاف النادي في بيانه: ”تتمنى إدارة النادي التوفيق للثلاثي في خطوته المستقبلية المقبلة، وتؤكد الإدارة دوما حتمية مكافأة من يجيد ومعاقبة المخطئ“.

يعلن نادي بني ياس توجيه الشكر إلى كل من السيد مرزوق المنصوري مدير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والسيد مساعد مدرب الفريق ساشا أوليفر والسيد مدرب اللياقة البدنية مارك فليب على الفترة التي تواجدوا بها مع النادي pic.twitter.com/bwmF6bKdDK — نادي بني ياس (@BaniyasClub) December 8, 2019

واعتبرت لجنة الانضباط بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم فريق بني ياس خاسرًا بثلاثية نظيفة أمام الفجيرة في كأس الخليج العربي الإماراتي.

وأشرك بني ياس 7 لاعبين غير مواطنين خلال مواجهة الفجيرة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الخليج العربي؛ ما تسبب في توقيع عقوبات عليه من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، ترتب عليها اعتباره خاسرًا للقاء، بعدما كان حسمه لصالحه بنتيجة 3-1.

وجاء في حيثيات قرار لجنة الانضباط أن فريق بني ياس بدأ مباراته أمام الفجيرة بـ4 لاعبين من فئات الأجانب والمقيمين، وخلال المباراة استبدل 3 لاعبين مواطنين وحل مكانهم 3 لاعبين من فئة الأجانب والمواليد والمقيمين، ليكون العدد الإجمالي داخل الملعب 7 لاعبين؛ ما يخالف نص المادة 3/2/8 من لائحة المسابقة.

وتنص اللائحة على ألا يزيد عدد اللاعبين المسجلين في قائمة المباراة من اللاعبين الأجانب ومواليد الدولة والمقيمين على 10 لاعبين وداخل الملعب عن 6 لاعبين.

وكان بني ياس فاز على الفجيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة السابعة من مرحلة المجموعات لكأس الخليج العربي.

بني ياس ضمن تأهله إلى ربع النهائي بعد الفوز على الفجيرة، لكن بعد قرار لجنة الانضباط، لم يعد متأهلًا، وسيكون خارج التواجد في ربع النهائي.

وغادر بني ياس منافسة كأس الخليج العربي بعد حلوله خامسًا في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط.