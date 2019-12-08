الأهلي المصري يكشف حقيقة التفاوض مع عمر السومة.. ومفاوضات ضم مهاجم لوزيرن السويسري

كشف مصدر داخل الأهلي المصري، موقف النادي من التعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة، لاعب أهلي جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق، بناء على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، الذي تمسك بضرورة ضم مهاجم على مستوى مميز بشكل سريع في يناير.

وكانت أنباء صحفية أكدت أن الأهلي اقترب بشدة من التعاقد مع عمرو السومة خلال فترة الانتقالات الشتوية، بدعم من محبي النادي في الخليج، وتم عرض اللاعب على فايلر المدير الفني، وفي انتظار قراره من أجل الدخول في مفاوضات رسمية مع أهلي جدة السعودي لضم اللاعب.

وقال مصدر داخل الأهلي لإرم نيوز: ”مع كل فترة انتقالات يتم طرح اسم السوري عمرو السومة كصفقة متوقعة للأهلي، خاصة في ظل الأزمة التي يعاني منها النادي حاليًّا في خط الهجوم، بعدم وجود مهاجم مميز قادر على أن يحدث الفارق مع الفريق، وكذلك يتم طرح اسم المهاجم الجزائري بغداد بونجاح“.

وأضاف: ”من الصعب جدًّا أن ينتقل عمرو السومة للنادي الأهلي سواء أكان حاليًّا أم مستقبلًا بسبب الراتب الكبير الذي يحصل عليه اللاعب في الدوري السعودي، حتى لو قام أحد المحبين للنادي بدعم الصفقة ماليًّا، فمن يضمن أن لا ينسحب من دفع راتب اللاعب؛ ما يضع النادي في ورطة، كما حدث للزمالك عندما انسحب تركي من دفع رواتب فرجاني ساسي وحمدي النقاز فقام الأخير بفسخ تعاقده مع النادي“.

وتابع المصدر: ”وجود السومة في صفوف الأهلي سيتسبب في فتنة كبيرة النادي في غني عنها؛ لأن الإدارة ستكون مجبرة علي رفع السقف المالي للفئة الأولي في الفريق ما يسبب أزمة مالية للنادي عاجلاً أو آجلًا، لذا لا توجد أي مفاوضات رسمية من قبل إدارة الأهلي مع اللاعب أو إدارة أهلي جدة، هناك بعض الوكلاء والوسطاء يطرحون أسماء كل المهاجمين المتاحين لكن النادي يختار من يتناسب مع إمكانياته المالية، اللاعب ليس في حسابات النادي، ويتم حاليًّا دراسة بضع سير ذاتية لمهاجمين أفارقة لضم أحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية“.

وفي الإطار ذاته طلب فايلر التعاقد مع النيجيرى إيليكي، مهاجم لوزيرن السويسري، خلال فترة الانتقالات الشتوية، خاصة أنه مهاجم جيد وسيقدم إضافة قوية للفريق، وفتح الأهلي خط المفاوضات مع ناديه للتعرف على القيمة المطلوبة من أجل إنهاء الصفقة.

ومن جانبه طلب لوزيرن الحصول على 3 ملايين يورو لبيع ايليكي، ومن المقرر أن يرسل الأهلي أمير توفيق مدير لجنة التعاقد في النادي لسويسرا من أجل خفض مبلغ الصفقة والحصول على توقيع اللاعب.

وفي سياق آخر، واصل مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تغريداته الغامضة بعد الأزمة الصحية التى يمر بها حاليًّا وأبعدته عن الملاعب، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع ”تويتر“: ”القلوب شالت لما الصراحة اتقالت“.