النادي الأهلي المصري يضع شروطه للموافقة على فتح باب الاستبدال

أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي المصري، أن لجنة التخطيط بالاتفاق مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، قررت الموافقة على فتح باب الاستبدال في يناير المقبل، بطلب من رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.

وأردف المصدر في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أن فايلر أكد لسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، عقب مباراة بني سويف في كأس مصر أن الفريق في حاجة ماسة لدعم صفوف الفريق بمدافع سوبر في يناير المقبل، يستطيع بناء الهجمة من الخلف في ظل عدم قناعته بجميع مدافعي الفريق لتنفيذ تلك المهام باستثناء أيمن أشرف، إلا أن أخطاء الأخير جعلت المدرب السويسري يعيد تفكيره من جديد بشأن جدوى وجوده في التشكيلة الأساسية للفريق.

واستكمل المصدر، أن سيد عبدالحفيظ نقل وجهة نظر المدير الفني إلى رئيس النادي وأعضاء لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، والتي استقرت على الموافقة على فتح باب الاستبدال، بعدما استطلع عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة، رأي بعض مسئولو النادي الأهلي بصفة ودية منذ فترة حول جدوى فتح باب الاستبدال وهو ما قابله مسئولو القلعة الحمراء بالرفض آنذاك، إلا أن طلبات المدير الفني للفريق جعلت الإدارة تبدي موافقتها في حالة مخاطباتها من جديد بشأن باب الاستبدال مع وضع شرط ألا يزيد عدد اللاعبين المقرر إضافتهم عن اثنين فقط بحيث يحق للنادي الأهلي ضم 4 لاعبين فقط في يناير بدلًا من اثنين.

ووضعت الإدارة عددًا من الأسماء والتي تم عرضها على المدير الفني من أجل حسم التعاقد معهم وعلى رأسهم أسامة جلال مدافع نادي إنبي وأحمد حجازي وباهر المحمدي لاعب النادي الإسماعيلي وعبدالله بكري مدافع نادي بيراميدز.

الأهلي يعود للانتصارات بالفوز على الهلال السوداني

وكان الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الهلال السوداني، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الجمعة، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووضع الأهلي، المتوج باللقب القاري آخر مرة العام 2013، أول 3 نقاط في رصيده بعد خسارته في الجولة الأولى 1-صفر خارج أرضه أمام النجم الساحلي التونسي والذي حقق فوزًا بثلاثية نظيفة اليوم على بلاتينوم الزيمبابوي بملعب الأخير لينفرد بصدارة المجموعة الثانية برصيد ستة نقاط فيما جاء الاهلي والهلال في المركز الثاني والثالث برصيد ثلاثة نقاط.