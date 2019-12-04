مرتضى منصور يكشف كواليس التعاقد مع كارتيرون وأسباب إقالة ميتشو (فيديو)

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن كواليس التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون لقيادة الفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة خلفًا للصربي ميتشو.

وقال مرتضى في فيديو نشره على حسابه الرسمي عبر موقع ”يوتيوب“، يوم الأربعاء: ”كارتيرون رجل حصل مع الرجاء المغربي على السوبر، وأبطال الدوري مع مازيمبي مرتين، وعمل طفرة في وادي دجلة مع إن رئيس النادي ماجد سامي بخيل جدًّا، ووصل مع الأهل نهائي أبطال أفريقيا“.

وأضاف: ”من أول لحظة كنا واخدين قرار للتعاقد معه ولم نفكر في البرتغالي فينجادا كما تردد، ولما عرض الاسم من أمير مرتضى ووكيل يحيى علي وافقنا على الفور، وهو رجل لديه شخصية، ولم يكن ينفع إن اللاعب تعمل بوستات على فيسبوك وتقول عايزين ميتشو وندعمه وإحنا نخاف ونرتعش، اللعيبة لما تقعد مدرب ممكن تمشي مدرب وهذا لا يحدث في أي مكان في العالم، فأنا أرحب بكارتيرون وسيتواجد في الملعب، غدًا الخميس، وسنعلن عن التفاصيل عقب مباراة السبت أمام أول أغسطس، ويوم الأحد سنعقد مؤتمرًا صحفيًّا لتقديمه للإعلام“.

وعن إقالة ميتشو، قال: ”هناك فيديو سيتم نشره عقب مباراة السبت، لم أكن أرغب في إقالة ميتشو ولكن تصرفات اللاعبين أجبرتني على الإطاحة به“.

فيما قال كارتيرون: ”فخور جدًّا بأن أكون مدربًا لنادي الزمالك وسأعطي كل ما لدي للفريق ونحتاج دعم الجمهور في المباريات المقبلة“.

وكان مرتضى منصور أعلن أول أمس الاثنين تعاقد الزمالك مع كارتيرون ليتولى المهمة الفنية للفريق الأبيض.

ويستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي في الساعة الـ7.30 مساء الأربعاء، مباراة الزمالك والشرقية بدور الـ32 لكأس مصر.

وتُعد بطولة كأس مصر، هي المفضلة للزمالك في السنوات الأخيرة، حيث توج أبناء القلعة البيضاء بـ6 ألقاب في آخر 7 نسخ للبطولة، وهو حامل لقب آخر نسختين.

ويبدأ الزمالك مشواره في بطولته المفضله بمدرب جديد، بعدما قرر مجلس إدارة نادي الزمالك توجيه الشكر للصربي ميتشو، بسبب سوء النتائج أخيرًا.

آخر لقاء جمع بين الشرقية والزمالك كان في الدور الثاني لدوري 2016/2017، وفاز الشرقية بهدف نظيف، لكن في نهاية الموسم هبط الفريق للقسم الثاني.

الأهلي

ومن جانب آخر، رفض رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، مناقشة قضية رحيل محمد الشناوي حارس مرمي الفريق، في نهاية الموسم الحالي، وتمسك باستمراره في ظل عدم وجود بديل مناسب له في صفوف الفريق أو في الدوري المصري بوجه عام.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ“إرم نيوز“: ”محمد الشناوي استفسر من المدير الفني للأهلي عن موقفه في حالة تلقيه عرض احتراف في نهاية الموسم الحالي، خاصة أنه يرغب في خوض تجربة الاحتراف سواء في أوروبا أو الخليج من أجل تأمين مستقبله قبل الاعتزال“.

وأَضاف: ”فايلر أكد لمحمد الشناوي أن قضية رحيله عن الفريق غير متاحة سواء في يناير خلال فترة الانتقالات الشتوية، أو في نهاية الموسم الحالي، في ظل عدم وجود بديل له في الفريق، ولم يظهر في الدوري المصري الحارس الذي يستطيع أن يملأ الفراغ الذي سيتركه“.

تابع أن فايلر أكد للشناوي أن استمراره في الأهلي أمر مفروغ منه وعليه إغلاق ملف الاحتراف بشكل نهائي والتركيز مع الفريق لتحقيق بطولتي الدوري ودوري أبطال أفريقيا.