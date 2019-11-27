تركي آل الشيخ: أرفض التطاول على مرتضى منصور.. وهذه رسالتي للنادي الأهلي (شاهد)

أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، رفضه أي تجاوز في حق رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري مرتضي منصور، وقدّم التهاني للأهلي على صدارة ترتيب الدوري الممتاز.

وقال تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“ الأربعاء: ”مثلما لم أقبل الإساءة للكابتن محمود الخطيب والخوض في الأعراض لا أقبل الإساءة للمستشار مرتضى منصور وأسرته.“

وتابع: ”لم أقم باتصال بالإعلامي أحمد سعيد وعلاقتي معه كانت عندما حضر مع محامي الجمهور وأعضاء من الجمهور.. وتركي آل الشيخ مليون مرة وضح أنه إذا أراد شيئًا سيقوله بنفسه ويرفض استخدام اسمه من أحد، واضحة ولا أعيد؟“.

ثم استطرد في حديثه عن هذا الأمر، حاسمًا موقفه: ”لا أحتاج إلا الله سبحانه في أي حرب أخوضها أو تجربة.“

وانتقل للحديث عن الأهلي بعد الانفراد بصدارة الدوري الممتاز، قائلًا: ”مبروك الصدارة للأهلي.. مع أنها حاجة طبيعية زيها زي أي حاجة في الحياة.. لا جديد“.

وكان تركي آل الشيخ قد دافع عن رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، بنشر مجموعة من التصريحات على الحساب الرسمي على موقع ”فيسبوك“.

وعلّق رئيس هيئة الترفيه السعودية:“الكابتن الخطيب له وعليه .. ونتفق ونختلف .. لكني لا أقبل أبدًا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق“.

وأضاف تركي: ”أدعمه وأسانده في تلك الحالة.. ونتفق أو نختلف حول الكورة ده شأن طبيعي لكن.. التعرض لأهله عيب وحرام“.