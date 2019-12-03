أنباء عن حل أزمة فسخ عقد حمدي النقاز مع نادي الزمالك (فيديو)

ترددت أنباء قوية عن حل أزمة فسخ عقد اللاعب التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن فريق الزمالك المصري مع إدارة ناديه.

وذكر الإعلامي مدحت شلبي عبر برنامجه “ مساء الأنوار “ أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أبلغه بتسوية مستحقات النقاز وانتهاء الأزمة وأن اللاعب سينتظم في التدريبات بشكل طبيعي الثلاثاء استعدادًا لمواجهة الشرقية في كأس مصر.

وقال شلبي إن محمود علاء مدافع الزمالك لعب دور الوسيط بين مرتضى والنقاز لحل الأزمة وديًا موضحًا أن اللاعب التونسي سيحصل على مستحقاته حتى شهر أبريل المقبل.

وحذر شلبي من مطالبة باقي لاعبي الفريق الأبيض بالمساواة بالنقاز مناشدًا اللاعبين المصريين بمراعاة الأجانب داخل الفريق ومنحهم الأولوية.

وأكد شلبي أن النقاز عليه أن يخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مجددًا بحل الأزمة والتراجع عن فسخ العقد أو توقيع عقد جديد.

وكان أنس بن ميم محامي اللاعب قد أكد في تصريحات لقناة صدى البلد المصرية أن النقاز أصبح لاعبًا حرًا ويحق له التوقيع لأي فريق مؤكدًا أنه تم إخطار الزمالك بفسخ العقد قبلها بعشرة أيام ومسؤولو القلعة البيضاء لم يتحركوا لحل الأمر خاصة أن المستحقات متراكمة منذ أكثر من 4 شهور.

وانضم النقاز للزمالك في يناير 2018 قادمًا من النجم الساحلي التونسي وأسهم في تحقيق لقب كأس مصر مرتين بجانب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وكأس السوبر المصري السعودي.

وعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اجتماعًا مع لاعبي فريقه خلال الساعات الماضية في مكتبه لإنهاء أزمة المستحقات المتأخرة.