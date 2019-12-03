رسميًا.. الزمالك يعلن التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون

أعلن نادي الزمالك المصري، بشكل رسمي تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون، مديرًا فنيًا للفريق ويعاونه كل من سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز وعمرو عبد السلام مدرباً لحراس المرمى.

وأعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال منصور عبر صفحته الرسمية : قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرًا فنيًا لفريق الكرة الأول بالنادي، ويعاون كارتيرون في مهمته سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز مساعدين.

ومن المنتظر أن يتولى المدرب الفرنسي القيادة الفنية للفريق عقب لقاء الزمالك مع نادي الشرقية في دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر، على أن تكون المواجهة الرسمية الأولى له أمام فريق أول أغسطس الأنجولي ضمن لقاءات الجولة الثانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويملك كارتيرون خبرات أفريقية وعربية عديدة، حيث سبق وأن تولى تدريب نادي مازيمبي الكونغولي والذي حقق معه بطولة دوري أبطال أفريقيا، كما تولى تدريب نادي وادي دجلة، ثم العودة مجدداً لمصر عبر بوابة النادي الأهلي في تجربة لم تستمر طويلاً لتتم إقالته لينتقل لتدريب نادي الرجاء المغربي والذي قاده للفوز بالسوبر الأفريقي على حساب نادي الترجي التونسي.

ويعد كارتيرون هو المدرب السادس عشر الذي يتولى تدريب نادي الزمالك خلال الخمس سنوات الأخيرة بعدما سبقه كل من ”ميدو – حسام حسن – ميتشو – محمد صلاح – فيريرا – مؤمن سليمان – باكيتا – ماكليش – محمد حلمي – ايناسيو – طارق يحيى – غروس – نيبوشا – إيهاب جلال – خالد جلال“.

الزمالك يقرر إقالة ميتشو

وجاء قرار التعاقد مع كارتيرون عقب الإطاحة بالمدرب الصربي ميتشو، بسبب سوء النتائج وكذبه في موضوع السرطان وتحريض اللاعبين على الإدارة.

وأبلغ المدرب الصربي اللاعبين قبل مباراة مازيمبي بإصابته بالسرطان، وهو الأمر الذي دفع اللاعبين لدعمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب في إحراج الإدارة، قبل أن يتبين كذب ادعائه.