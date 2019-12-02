النادي الأهلي يحذر من مفاجآت كأس مصر ضد بني سويف.. والزمالك يسعى لتضميد جراحه الأفريقية أمام الشرقية

حذر رينيه فايلر، مدرب الأهلي، لاعبيه من الاستهانة بمنافسه بني سويف المنتمي للدرجة الثانية قبل مواجهة الفريقين غدًا الثلاثاء في تادور الـ32 لكأس مصر لكرة القدم. وطالب المدرب السويسري اللاعبين بنسيان الهزيمة أمام النجم الساحلي التونسي بدوري أبطال أفريقيا والتركيز على المواجهات المقبلة.

وخسر الأهلي بهدف دون رد في تونس يوم الجمعة الماضي في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وقال الأهلي بموقعه على الإنترنت إن المدرب السويسري اجتمع مع اللاعبين مؤكدًا أهمية المباراة التي تأتي في بداية مشوار جديد للبحث عن لقب بطولة مختلفة.

وأضاف فايلر: ”مسابقة كأس مصر تبقى ذات طبيعة خاصة نظرًا لأنها لا تقبل القسمة على اثنين ولا تمتلك الأندية فرصة التعويض فيها، فضلًا عن المفاجآت التي تشهدها أدوارها الأولى وتحديدًا للفرق الكبيرة“.

وشدد فايلر خلال الجلسة مع اللاعبين على ضرورة عدم الانشغال بأي أمور تتعلق بالملف الأفريقي ومباراة الهلال السوداني المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري الأبطال، وأن يكون التركيز موجهًا فقط لمباراة بني سويف من خلال التعامل مع كل مباراة بمفردها.

وتفتتح مباريات الدور الـ32 لكأس مصر اليوم الاثنين بإقامة أول مباراتين بين وادي دجلة وبيلا ومصر المقاصة و فاركو.

كما تقام غدًا إلى جانب مباراة الأهلي وبني سويف مباراة أخرى تجمع نادي مصر مع الجونة.

ويشهد يوم الأربعاء إقامة مباراتين إذ يلتقي المقاولون العرب مع الجزيرة مطروح والزمالك حامل اللقب مع الشرقية.

ويسعى الزمالك لمصالحة جماهيره بعد الخسارة الكبيرة بثلاثية أمام مازيمبي في افتتاح مشوارهما بدور المجموعات بدوري الأبطال قبل يومين.

ويكتنف الغموض موقف إدارة الزمالك من المدرب الصربي ميلوتين سريدويفيتش (ميتشو) والذي من المقرر حسم مصيره اليوم أو خلال الأسبوع الجاري.

وسيغيب عن الزمالك في مباراة الشرقية الثنائي فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي لايقافهما محليًّا.

وتستكمل مباريات دور الـ32 يوم الخميس إذ يلتقي الإنتاج الحربي مع أبو قير للأسمدة والمصري البورسعيدي مع قنا وبيراميدز مع النجوم.

ويوم الجمعة يلتقي سموحة مع العبور وإنبي مع الترسانة، فيما يلتقي السبت حرس الحدود مع بتروجت وطلائع الجيش مع دكرنس والإسماعيلي مع الإعلاميين.

وتختتم المباريات يوم الأحد بلقاء الاتحاد السكندري مع النصر وأسوان مع طنطا.