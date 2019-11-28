دوري أبطال أفريقيا.. مواجهة نارية بين النادي الأهلي المصري والنجم الساحلي

يتطلع النجم الساحلي التونسي للاستفادة من اللعب على أرضه وبين جماهيره لحصد النقاط الثلاث عندما يواجه الأهلي المصري في بداية مشوار الفريقين بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم غدًا الجمعة على استاد رادس الأولمبي.

ويأمل النجم الساحلي في تحقيق بداية مظفرة في دور المجموعات لدعم آماله في التأهل لدور الـ8 رغم صعوبة المهمة أمام صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب.

وأكد زياد بوغطاس مدافع النجم الساحلي جاهزية فريقه لتقديم مباراة كبيرة ضد ضيفه الأهلي مستفيدًا من دعم جماهيره.

وقال بوغطاس للصحفيين: ”ستكون مباراة كبيرة ونأمل في أن نكون في قمة الجاهزية لتقديم أداء جيد وحصد 3 نقاط مهمة في بداية مشوارنا بدور المجموعات“.

وأضاف ”مباراة كلاسيكية ضد الأهلي الذي لعبنا ضده في مناسبات عدة ونعرفه كما يعرفنا“.

وسيفقد النجم الساحلي، المُتوَّج بلقب البطولة القارية مرة واحدة على حساب الأهلي في 2007، جهود مدافعه صدام بن عزيزة بسبب الإيقاف.

ويعوّل الفريق التونسي على خبرة مدربه الجديد الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مدرب الأهلي السابق، لقيادته لتحقيق بداية موفقة في دور المجموعات.

وسبق لغاريدو التتويج بلقب كأس الاتحاد الأفريقي مع الأهلي في 2014 والرجاء البيضاوي المغربي في 2018.