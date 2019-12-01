تعديلات جديدة في جدول الدوري المصري وتحديد موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك (صور)

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مسابقة الدوري الممتاز، بداية من الجولة السابعة، كما تم الإعلان عن موعد مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة لتقام يوم 19 من شهر فبراير المقبل.

وكانت مواعيد الدوري قد طرأ عليها التغيير بعد تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، إضافة إلى التغيير في مواعيد المباريات الأفريقية.

ومن جانبه أكد حسام الزناتي، مدير المسابقات بالاتحاد، أن المواعيد الجديدة تم وضعها بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مع نقل المباريات المهمة التي كانت تقام في استاد برج العرب إلى ستاد المكس، واستمرار المصري باللعب في السويس.

وأوضح الزناتي أن مواعيد الاتحاد السكندري والإسماعيلي في البطولة العربية تحدد مع كل دور بحسب نظام البطولة، ما يجعلها عرضة للتغيير المحلي.

وقال البيان إنه قد يتم تعديل مواعيد مباريات الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية وفقًا لموقف الأندية المشاركة من الاستمرار في البطولة، ووفقًا للمواعيد التي يحددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“.