الاتحاد السكندري يهزم الإسماعيلي ويتقدم للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري

قفز الاتحاد السكندري للمركز الرابع في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه الكبير 3-صفر على ضيفه الإسماعيلي في مباراة مؤجلة اليوم السبت.

ورفع الاتحاد رصيده إلى عشر نقاط من خمس مباريات في المركز الرابع متساويًا مع الزمالك الذي يتأخر عنه بفارق الأهداف، بينما ظل رصيد الإسماعيلي ست نقاط من خمس مباريات في المركز 12.

ويتصدر المقاولون العرب المسابقة برصيد 13 نقطة من ست مباريات متفوقًا بفارق نقطة واحدة عن الأهلي الذي خاض أربع مباريات وبيراميدز الذي خاض ست مباريات.

وتقدم الاتحاد في الدقيقة 21 عن طريق محمود رزق الذي استغل تمريرة عرضية من ركلة ركنية فشل دفاع الإسماعيلي في إبعادها ليسددها قوية في شباك محمد مجدي حارس الإسماعيلي.

وعزز الأوغندي إيمانويل أوكوي النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق عندما تلقى عرضية من نور السيد ليراوغ أكثر من مدافع قبل أن يسدد في الشباك.

وبعد استئناف اللعب بست دقائق أرسل المهاجم خالد قمر تمريرة عرضية متقنة إلى رزاق سيسي القادم من ساحل العاج ليسددها مباشرة وقوية في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الإسماعيلي.