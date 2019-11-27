مصدر بالنادي الأهلي المصري يكشف حقيقة فسخ التعاقد مع مؤمن زكريا ورفض التكفل بنفقات علاجه

أعلن الإعلامي هاني حتحوت، أن النادي الأهلي المصري أرسل خطاب استغناء إلى مؤمن زكريا، لاعب الفريق إلى منزله بشكل مفاجئ ودون إخطاره.

وتابع حتحوت خلال برنامج ”الماتش“ على قناة ”صدى البلد“، مساء الثلاثاء: ”خطاب الاستغناء وصل إلى منزل مؤمن زكريا، وهذه الخطوة قانونية لأنه لا يوجد عقد مفعل بين الطرفين“.

وأضاف: ”في 14 سبتمبر أعلن الأهلي تحمله تكاليف علاج مؤمن زكريا، وحصوله على مستحقاته المالية سواء انضم لقائمة الفريق أم لا، لكن ما حدث أن مجلس إدارة النادي الأهلي أبلغ اللاعب بعدم الاستطاعة تحمل تكاليف علاجه وتعاقده، قبل إرسال خطاب الاستغناء“.

وكشف حتحوت أن ظهور مؤمن زكريا مع تركي آل الشيخ لم يكن بالتنسيق مع إدارة النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن مؤمن زكريا يرى أن موقف الأهلي غريب.

ورفض النادي الأهلي التعليق على القرار حتى هذه اللحظة.

يذكر أن مؤمن زكريا، نجم فريق النادي الأهلي ومنتخب مصر، زار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، في شهر أكتوبر الماضي، الذي وعد بعلاجه في أفضل المراكز الصحية المتخصصة.

ونشر آل الشيخ، على حسابه بموقع ”فيسبوك“ مقطع فيديو، وعلق قائلًا: ”مؤمن في زيارة لأخيه ومن هنا يطلع لأمريكا، إن شاء الله أحسن مركز متخصص ويرجع لينا أحسن من الأول بإذن الله“.

وأضاف: ”السعودية ومصر إيد واحدة واللي يلعب معانا يستحمل ويتعور“.

من جهته، أبدى زكريا سعادته وعبر عن تقديره لمبادرة آل الشيخ، قبل السفر لأمريكا لمواصلة التأهيل والعلاج هناك.

الكابتن مؤمن زكريا في زيارة لاخوه … ومن هنا يطلع لامريكا ان شاءالله احسن مركز متخصص ويرجع لينا احسن من الاول باذن الله … السعودية ومصر ايد وحدة … والي يلعب معانا يستحمل ويتعور????????????????????????❤???? تم النشر بواسطة ‏تركي آل الشيخ – Turki Al Alshikh‏ في الخميس، ٣١ أكتوبر ٢٠١٩

وفي نفس السياق، أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا في شهر سبتمبر الماضي، يكشف فيه موقفه من تحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق، بعد المرض الذي تعرض له مؤخرًا ويحتاج السفر إلى ألمانيا لتحديد العلاج المناسب.

وقال الأهلي في البيان: ”أكد جهاز كرة القدم في النادي أن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل جميع تكاليف علاج مؤمن زكريا في الداخل والخارج“.

وأضاف البيان: ”كما قرر النادي حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده في قائمة الفريق من عدمه، وتابع أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي حرص على عقد جلسة مع مؤمن زكريا منذ فترة، وأبلغه بقرار مجلس الإدارة بنفسه“.

وأكد الخطيب للاعب أن النادي لم ولن يتخلى عن أبنائه على مدار تاريخه، وأنه أحد أبناء الأهلي وسيحصل على كل الدعم والمساندة من جميع الاتجاهات؛ حتى يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد.

وأكد الجهاز أنه لم يكن بحاجة للإعلان عن كل هذه التفاصيل؛ سواء الخاصة بقرار مجلس الإدارة أو موقف الكابتن الخطيب؛ لأن سياسة الأهلي لم تتغير، ولن يتخلى يومًا عن أبنائه، كما أن رئيس النادي يعطي موضوع مؤمن زكريا اهتمامًا خاصًا منذ علمه بإصابته، والتقاه أكثر من مرة، وتابع الترتيبات الخاصة بعلاجه في ألمانيا خلال الفترة الماضية وقبلها في إسبانيا، وسيظل مؤمن وكل أبناء الأهلي محل اهتمام ورعاية ناديهم.

جاء ذلك، عقب ظهور اللاعب في أحد البرامج التليفزيونية، وحاول البعض أن يتحدث عن تكاليف علاج ومستحقات مؤمن زكريا بطريقة تعكس أن هناك تقصيرًا من النادي الأهلي، وهو عكس الحقيقة تمامًا، ويحظى اللاعب بكل اهتمام ورعاية من ناديه ورئيسه.

رد الأهلي

إلى ذلك، كشف مصدر داخل النادي الأهلي المصري، حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الأخيرة، بشأن استغناء الأحمر بشكل نهائي عن مؤمن زكريا.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات لـ“إرم نيوز“: ”من العار استخدام مرض مؤمن زكريا من أجل نشر شائعات غير صحيحة عن الأهلي ومجلس إدارته، مثل هذه الأخبار المكذوبة هدفها في الأساسي ضرب استقرار النادي وتشوية صورة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء وخير دليل على ذلك أن المذيع الذي نشر هذا الخبر المكذوب معروف إنتماءه لنادي الزمالك“.

وأضاف المصدر: ”كيف يرسل الأهلي استغناء رسميًا لمؤمن وهو من الأساس غير مقيد في القائمة المحلية أو الأفريقية، الأهلي منذ البداية أكد أنه ملتزم بتحمل تكاليف علاج اللاعب حتي يتم شفاؤه مهما طاللت المدة وتكلف من أموال، وتدخل تركي في المساهمة في علاج وتحمل تكاليف سفره إلى أمريكا جاء بناء على رغبة اللاعب نفسه والنادي أبلغ مؤمن أنه مستعد لتحمل تكاليف الرحلة كاملة، ومحمود الخطيب أبلغ اللاعب أكثر من مرة أن مكانه محجوز في صفوف الفريق الأول لكرة القدم في النادي، عندما يتم شفاؤه ويأذن له الأطباء بالعودة لممارسة كرة القدم“.

وتابع: ”قرار تحمل علاج مؤمن اتخذ بعد اجتماع مجلس إدارة الأهلي، فهل المجلس عقد اجتماع سري خلال الساعات الماضية وأصدر قرار بالاستغناء عن اللاعب دون علم أحد، الأهلي لا يتخلى عن أبنائه في مثل هذه الظروف الصعبة، لقد تحمل النادي تكاليف علاج الأنجولي جليبرتو لاعب الفريق الأسبق رغم إصابته مع منتخب بلاده، وتحمل علاج الغاني إسحاق أول، لاعب الفريق الأسبق، رغم عدم قيده في قائمة الفريق، فهل سيأتي الآن للتنصل من علاج مؤمن وهو أحد أبناء النادي من أن كان في قطاع الناشئين، على الإعلام التوقف عن استغلال مرض اللاعب لأن هذا الأمر غير أخلاقي ويؤثر على نفسية اللاعب، الذي يحتاج للدعم والمساندة لتخطي الأزمة الحالية“.

ومن جانب آخر، طلب صلاح محسن، مهاجم الفريق ومنتخب مصر الأولمبي، من إدارة النادي السماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، للاحتراف الخارجي.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ“إرم نيوز“: ”صلاح طلب منحه فرصة الاحتراف في يناير، خاصة أن فرصه في الفريق شبه معدومة في ظل عدم اقتناع رينيه فايلر المدير الفني للفريق بمستواه الفني، كما أنه يرغب في المشاركة أساسيا حتى يحجز مكان في قائمة منتخب مصر التي ستشارك في أولمبياد بكين في العام المقبل، لأن جلوسة على دكة بدلاء الأهلي أدى لتراجع مستواه الفني والبدني، وظهر ذلك أثناء مشاركة في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، التي أقيمت في مصر مؤخرًا“.